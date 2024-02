Le temps presse pour retrouver le gagnant du 64 M$ à la Lotto 6/49

Il ne reste plus que deux mois au gagnant du gros lot de 64 millions de dollars à la Lotto 6/49 pour réclamer son prix, au Nouveau-Brunswick. Alors que le temps presse, Loto Atlantique tente de retrouver le détenteur du billet chanceux.

On ne peut pas dire que c’est fréquent qu’une telle somme [n’est pas réclamée]. C’est vraiment la plus grosse somme en Atlantique qu’on ait vu , explique la gestionnaire des communications chez Loto Atlantique, Nancy L’Italien.

Ça arrive d’avoir des gagnants de temps en temps qui choisissent de prendre leur temps pour des raisons personnelles, donc on garde espoir que c’est le cas et qu’il nous reste encore deux mois pour trouver le billet gagnant.

La Société des loteries de l'Atlantique ne dévoile pas dans quelle municipalité ou dans quel magasin le billet gagnant a été vendu, pour des raisons de confidentialité. On indique seulement que le billet gagnant a été acheté dans un commerce du comté de Gloucester – qui comprend la région Chaleur et la Péninsule acadienne – le 15 avril 2023.

Le gagnant a jusqu’au 15 avril 2024, soit un an jour pour jour après le tirage, pour réclamer son prix.

Fouillez vos poches et vos tiroirs

Loto Atlantique fait actuellement des démarches pour tenter de trouver le gagnant.

On encourage les gens qui sont dans le comté de Gloucester, ou qui sont passés dans le comté de Gloucester en avril 2023, d’en parler le plus possible , explique Nancy L’Italien.

Ouvrir en mode plein écran Loto Atlantique encourage les joueurs à s'assurer qu'ils n'ont pas oublié un billet quelque part. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On parle de manteaux printaniers qui ont peut-être des poches qui n’ont pas été vérifiées depuis un petit bout, des tiroirs de bureau, des autos… On vous demande de chercher le plus loin et le plus profondément possible.

Si le prix n’est jamais réclamé, la somme sera déposée dans un fond et redistribuée aux joueurs lors de différents jeux, précise Nancy L’Italien.

Avec des informations de l’Heure de pointe Acadie