La C.-B. investit pour aider les victimes de violence conjugale

Le gouvernement britanno-colombien veut aider un plus grand nombre de familles à bénéficier de l’aide juridique provinciale. Pour ce faire, il investit une enveloppe de 29,1 millions $ sur trois ans pour élargir l’accès des victimes de violence conjugale à des services juridiques.

Grâce à ce financement, la province ouvrira les portes d’une nouvelle clinique multidisciplinaire du droit de la famille dont les services seront pensés en fonction des traumatismes des clients .

Les victimes de violences familiales pourront bénéficier d'une représentation juridique ainsi que d'informations et d'orientations vers des ressources précieuses qui les aideront à stabiliser leur situation juridique familiale , explique la procureure générale, Niki Sharma.

La clinique devrait ouvrir ses portes à la fin 2024 et ses services seront offerts en virtuel ainsi qu’en personne. En attendant son ouverture, les nouveaux clients admissibles pourront bénéficier de 25 heures supplémentaires de services d’aide juridique.

Publicité

Le financement sera destiné à Legal Aid BC et permettra, selon la procureure générale, d’aider 4500 nouveaux clients en droit de la famille.

Expansion historique de l'aide juridique

Aujourd'hui marque une expansion historique du droit de la famille et de l'aide juridique , souligne Michael Bryant, directeur général de Legal Aid BC. C'est la plus importante de ce siècle , poursuit-il.

Michael Bryant indique que Legal Aid BC n’attendra pas la fin de l’année pour commencer à travailler avec plus de clients puisque des offres d’emploi seront mises en ligne dans les semaines à venir.

Les avocats spécialisés dans l'aide juridique aux familles pourront aider davantage de personnes et les aider beaucoup plus avec une augmentation de 40 % de l'aide juridique grâce à une augmentation de 25 % du budget consacré au droit de la famille .

Des modifications aux conditions d'éligibilité ont également été annoncées, telles que les seuils de revenu, afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique en matière de droit de la famille.

Publicité

Avec ces changements, nous agissons pour améliorer davantage les services et mieux accompagner les personnes qui sortent de situations dangereuses , soutient Niki Sharma.

La province affirme que la violence basée sur le genre, qui inclut la violence domestique, implique le plus souvent un modèle de pouvoir, de contrôle et de préjudice, généralement dirigé contre une partenaire féminine. On y apprend que chaque année, en Colombie-Britannique, 20 000 femmes sont victimes de violence relationnelle.



Les femmes qui ne peuvent pas se payer les coûteux services d’un avocat ne devraient jamais être laissées en danger quand elles vivent la violence d’un partenaire intime , indique la directrice générale du Centre for Family Equity, Viveca Ellis.