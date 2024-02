Le secteur minier échange sur la gestion des dangers liés aux batteries

Une centaine de professionnels de l'industrie minière du Nord de la province se sont réunis jeudi à Sudbury, pour échanger et partager des connaissances sur les risques associés aux équipements alimentés par la nouvelle technologie à batterie. La rencontre a été organisée par Workplace Safety North et le Collège Cambrian.

Des ingénieurs mécaniques sont allés l’année dernière sur terrain, ont parlé aux opérateurs et aux équipes de maintenance d’équipements électriques à batterie dans différentes usines.

C’était alors le moment de rencontrer d'autres intervenants du secteur minier pour le partage de défis relevés et surtout d’en trouver des solutions.

Il est important d'entreprendre une planification approfondie pour identifier, mettre en évidence, définir et évaluer les risques, leur probabilité de survenance et d'être proactif dans l'élaboration de stratégies d'atténuation appropriées et de prendre des mesures préventives , a souligné lors du symposium la maire de Timmins, Michelle Boileau.

La maire Michelle Boileau a participé à la rencontre de façon virtuelle.

Le président fondateur de la compagnie Zero Nexus, David Lyon, explique que les nouvelles technologies alimentées par des batteries existe dans les mines souterraines depuis moins d’une décennie, et que c’est normal qu’il y ait des dangers potentiels, mais qu’il faut chercher à minimiser.

Souvent on est en présence d’une dizaine d’équipements provenant de quatre ou cinq fabricants différents. Ceux-ci ont des approches différentes quant à la manière dont ils conçoivent l'équipement au tout début , fait-il savoir.

L'incendie, le grand danger

Il est possible qu’il y ait des incendies causés par l'interaction entre les batteries et les gaz produits dans les mines, révèle Justin Arsenault, chef des soins d'urgence à la mine Detour Lake d’Agnico-Eagle.

Selon lui, il s'avère nécessaire de former le personnel de soins d'urgence, non pas seulement dans les mines, mais aussi ailleurs comme dans les municipalités.

Il faut qu’ils apprennent comment éteindre les feux, comment utiliser des produits plus modernes , conseille-t-il.

La maire de Timmins soutient qu’une formation plus approfondie soit donnée pour gérer des cas nouveaux associés à la technologie électrique à batterie.

Nous devons collaborer avec les établissements de formation postsecondaires pour maintenir les programmes d’études à jour.

Au sein des entreprises, elle suggère la présence des programmes et modules de formation et d'offres éducatives qui aident à perfectionner les compétences de la main-d'œuvre.

Avantages des batteries

Bien que les nouvelles technologies à batterie comportent des risques réels, des participants au symposium de Sudbury affirment que ces équipements gardent toujours des avantages prometteurs.

Ils assurent un environnement de travail amélioré, plus sûr, favorisant la bonne santé des opérateurs [de machinerie lourde] avec une meilleure qualité de l'air, moins de pollution sonore, une réduction des vibrations et des températures souterraines plus basses , a souligné la maire de Timmins.

David Lyon est le président de Zero Nexus, une compagnie qui met l'accent sur l'intégration de la technologie des batteries dans les équipements miniers souterrains.

Dans l’ensemble, cela peut conduire à moins de facteurs de stress physiques et mentaux, réduisant ainsi les coûts financiers pour l’employeur en protégeant ses employés , a ajouté Michelle Boileau.

Les recherches sur l’utilisation des équipements électriques à batterie dans les mines vont se poursuivre.

D’autres résultats en seront présentés lors du symposium de l’année prochaine, comme l’a promis le président de Zero Nexus.