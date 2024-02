Métabetchouan-Lac-à-la-Croix veut garder ses aînés

La ville de Métabetchouan-Lac-à-la Croix manque de logements pour permettre à ses aînés de demeurer dans la municipalité.

De nombreux citoyens aimeraient y passer leurs vieux jours, mais sont souvent forcés de s’exiler le moment venu de vendre leurs maisons.

Entre 2016 et 2021, plus de 18 % de la population a migré vers l’âge de 65 ans. C’est énorme pour une municipalité où près d’un citoyen sur cinq est considéré comme âgé.

On comprend que les gens sont inquiets parce qu’il n’y a plus de logements à venir. Et les logements pour les personnes d’un certain âge, on sait qu’il n’y en a pas tellement , dit le citoyen Roy Lavoie.

Publicité

Le maire de la ville, André Fortin, veut freiner l’exode.

Comme Ville, il faut réfléchir à notre développement. Il faut qu’on sache c’est quoi nos besoins. Là on sait qu’il y a un besoin au niveau des appartements. On est chanceux, on a encore un petit territoire qu’on peut développer, mais c’est de plus en plus restreint. Donc, c’est important la réunion de cet après-midi pour orienter la ville dans ses développements futurs et aussi pour être capable de loger les gens qui veulent rester chez nous , pointe-t-il.

Un comité logement est formé

À l’initiative de citoyens, un comité logement a été formé. La Municipalité a mandaté une experte en urbanisme pour informer les citoyens au sujet des diverses options qui pourraient s’offrir à eux. Jeudi, la consultante s’est adressée à une salle du conseil bondée lors d’un atelier. Des retraités curieux, investis et, surtout, amoureux de leur communauté.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin Photo : Radio-Canada

Je dis toujours que je connais plein de gens qui ont demeuré à un certain endroit et qui sont allés rejoindre leurs enfants à Québec ou Montréal et qui sont revenus, parce qu’ils ont eu de la difficulté à s’adapter , constate la retraitée Monique Hudon.

Publicité

Suzette Duchesne a été la bougie d’allumage du comité d’aînés pour le logement.

Moi je veux rester ici. Et je veux être capable de choisir le jour où j’en aurai besoin , a-t-elle martelé, lors de la consultation à laquelle ont pris part une cinquantaine de citoyens de la municipalité tous interpelés par l'absence de logements.

L’objectif n’est pas de construire un tour à logements ni une résidence privée pour aînés. Le but est plutôt de fournir un milieu de vie à une portion de la population qui éprouve un fort sentiment d’appartenance à sa collectivité.

Si des logements sont implantés, c’est toute une richesse collective qui demeurera dans la municipalité. Et les maisons laissées vacantes par les aînés pourront accueillir de jeunes familles. C’est du moins ce que souhaite le maire Fortin, qui croit qu’un projet de construction correspondant aux besoins des personnes âgées pourrait voir le jour relativement rapidement.