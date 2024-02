Plaidoyer de la dernière chance pour la représentation électorale en Gaspésie

Les députés des trois circonscriptions touchées par la proposition de redécoupage électoral en Gaspésie ont lancé un ultime cri du cœur, jeudi après-midi, en commission parlementaire.

Après les consultations publiques tenues à l’automne, il s’agissait de leur dernière occasion de plaider pour éviter la fusion des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, telle que proposée par la Commission de la représentation électorale.

Les députés de Gaspé, de Matane-Matapédia et de Bonaventure ont donc réitéré leur vive opposition à cette proposition.

Stéphane Saint-Croix, le député de Gaspé, Catherine Blouin, la députée de Bonaventure et Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia, ont rappelé des arguments entendus plusieurs fois au cours des derniers mois. Ils ont pris en exemple la taille de la circonscription issue de cette fusion, les difficultés en lien avec la conciliation travail-famille du député, ou encore la perte d’influence de la Haute-Gaspésie, qui serait rattachée au comté de Matane-Matapédia.

En commission parlementaire, le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, était d’ailleurs vêtu de noir pour l’occasion.

Ce n'est pas par hasard, considérant la nature de la journée. Je trouve que c'est une journée préoccupante pour la démocratie de notre nation, préoccupante pour les régions du Québec et particulièrement préoccupante pour la Gaspésie , a-t-il indiqué.

Aujourd’hui, on parle de la Gaspésie, mais dans les années à venir, on pourrait parler d'autres régions qui sont devant des situations plus ou moins similaires.