Un adolescent de 12 ans fait face à plusieurs accusations criminelles

Un adolescent d'Oshawa âgé de 12 ans fait face à plusieurs accusations criminelles en lien avec une vidéo publiée sur les médias sociaux où on le voit brandir une arme à feu.

Les policiers de la région de Durham, à l'est de Toronto, affirment avoir saisi une arme à feu et des munitions et arrêté le jeune homme dans le secteur de la rue Bloor E. et de la route Ritson S. Ils ne précisent pas quand l'arrestation a eu lieu.

Il est accusé de port d’arme dans un dessein dangereux, d'avoir proféré des menaces, de possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte, et d'usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction, entre autres.