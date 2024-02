3 pays, 48 équipes, 104 matchs : la Coupe du Monde de 2026 peut-elle être écologique?

Avec 48 équipes et 104 matchs disputés dans trois pays différents, la Coupe du monde de la FIFA 2026 pourrait causer des émissions records de carbone. C’est ce que craignent plusieurs experts qui étudient l’impact écologique d’événements de grande envergure.

Même si la grande majorité des villes où les matchs seront disputés ont déjà des stades, l'immensité de la zone géographique couverte et l'expansion de la taille du tournoi pourraient donner lieu à un tournoi dont l'empreinte écologique serait encore plus importante que celle de 2022 , craint Khaled Diab, directeur des communications de Carbon Market Watch.

Carbon Market Watch

Même son de cloche pour Madeleine Orr, écologiste en sport de l’Université de Toronto.

C'est impossible d'avoir un événement méga qui est durable. Il n'y a rien que la FIFA fait jusqu'à date qui nous démontre vraiment qu’elle veut que la Coupe du monde de 2026 soit durable.

En 2021, la FIFA s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 50 % d'ici 2030. Pourtant, la fédération organise des matchs dans 16 villes nord-américaines différentes à des milliers de kilomètres les unes des autres au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

En 2018, le comité United Bid (Nouvelle fenêtre), dans lequel font partie les associations de soccer du Canada, des États-Unis et du Mexique, a évalué l'impact de la Coupe du Monde de 2026 sur l'environnement

L'empreinte carbone a été estimée à 3,7 millions de tonnes métriques, dont 85 % causées par les déplacements.

Celle de 2022 était de 3,6 millions de tonnes métriques.

Le fait que l'empreinte carbone officiellement estimée de la Coupe du monde 2026 soit plus ou moins la même que celle de 2022 trahit le manque de sérieux de la FIFA . Si la fédération veut réduire de moitié ses émissions d'ici 2030, elle ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était en 2026.

Gianni Infantino

De son côté, la FIFA dit reconnaître son impact écologique et prévoit de nombreuses initiatives pour minimiser les déplacements, dont l'affectation des équipes à des régions fixes au cours des phases initiales du tournoi.

Cette année, la fédération s’attend aussi à lancer sa stratégie en matière de développement durable et de droits de l'homme pour la Coupe du Monde.

Cette stratégie détaillera de manière exhaustive les objectifs que nous poursuivrons et les initiatives que nous lancerons et mettrons en place pour l'événement , a précisé un porte-parole de la fédération par l’entremise d’un courriel à Radio-Canada.

Transport en commun insuffisant

Même si l’Amérique du Nord est mieux équipée par rapport au Qatar, cela ne signifie pas que le tournoi sera plus durable, croit David Black, professeur de sciences politiques et d'études sur le développement international à l'université Dalhousie à Halifax.

David Black, professeur de science politique et d'études sur le développement international à l'Université Dalhousie, pense que la structure de la Coupe du Monde doit changer pour qu'elle soit durable.

Selon lui, la majorité des villes en question n’ont pas des systèmes de transports en commun assez efficaces. Il ajoute qu’il n’y a pas assez de temps avant l’an 2026 pour améliorer ces infrastructures.

Les villes nord-américaines n’ont pas les modes de transports durables assez rapides pour les joueurs et les amateurs. La distance entre ces villes va donc obliger la majorité des gens à voyager par avion, ce qui n’est pas du tout durable.

L’été passé, l’Amérique du Nord a vu un nombre record de feux de forêt.

Là encore, il faut que les villes participantes soient prêtes avec l'infrastructure nécessaire, selon M. Black.

Les villes auront besoin de systèmes de soins de santé équipés, en plus d’espaces climatisés auxquels les gens puissent avoir accès , dit-il.

Khaled Diab est du même avis.

Avec la menace d'incendies de forêt, il faudra beaucoup d'énergie pour refroidir les stades , ajoute-t-il.

Changer l’ADN du tournoi

Pour que la Coupe du Monde de 2026 soit plus écologique, David Black suggère que le transport en commun dans les villes où les matchs sont disputés soit gratuit tout au long du tournoi. La fédération peut aussi promouvoir le recyclage et le compostage dans tous les stades, et faciliter l’accès à l’eau potable.

Khaled Diab propose pour sa part que la fédération vende des billets à prix réduit aux amateurs qui vivent dans les villes où les matches prennent place. Selon lui, ça pourrait les décourager de faire de longs trajets par avion.

À part ces changements minimes, David Black maintient que la structure du tournoi devrait changer d’ici 2030 pour qu'elle soit véritablement durable.

À titre d'exemple, la FIFA pourrait organiser des matchs dans un seul pays, ou limiter le nombre d’équipes qui peuvent y participer. Elle pourrait également empêcher les villes qui n'ont pas les infrastructures déjà établies d'accueillir des matchs.

L’idée que n’importe quel pays peut accueillir le tournoi à n’importe quel moment dans l’année doit changer si la priorité de la fédération est que le tournoi soit durable.

Il ajoute que la fédération a une responsabilité de montrer l’exemple à l'échelle globale.

C’est l’occasion parfaite pour la fédération et les communautés sportives au large de changer leur façon d’opérer et de devenir en quelque sorte des leaders.

Si la fédération a un rôle à jouer, les amateurs pourraient aussi penser à réduire leur empreinte carbone en évitant de voyager pour des matchs, estime Madeleine Orr.

Je ne veux pas dire à qui que ce soit de ne pas avoir du plaisir durant la Coupe du Monde, mais il faut faire ça d'une façon durable et dans ce cas-là, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est rester chez nous , suggère Mme Orr.

Avec des informations de Rozenn Nicolle