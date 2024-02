Tournée régionale de Méganne Perry-Melançon sur le logement

La porte-parole nationale du Parti québécois, Méganne Perry Melançon, effectue une tournée québécoise pour parler des diverses mesures qui pourraient aider à résoudre la crise du logement.

L’ancienne députée de Gaspé devenue porte-parole nationale du PQ veut comprendre les problèmes spécifiques aux régions. C'est vraiment d'aller à l'écoute de tous les acteurs sur le terrain qui sont frappés de plein fouet par la crise du logement. (...) Ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller voir ce qui se passe, quels sont les freins, comment on peut faciliter le processus pour arriver à lever plus rapidement des projets , explique Mme Perry-Mélançon.

Son parti souhaite déposer un plan sur le logement et l’habitation lors de son congrès en avril prochain. Tout le monde peut contribuer, organismes, élus, promoteurs privés, indique l’ex-députée.

Le PQ s’interroge notamment sur l’abandon du programme Accès-Logis au profit du programme Habitation.Méganne Perry Melançon avance que plusieurs organismes ont dû refaire de nouvelles demandes pour des projets qui avaient été déjà déposés dans l’ancien programme et que le nouveau processus semble bureaucratiquement plus lourd.

La tournée nationale du PQ sur le logement s'arrête en Gaspésie.

Le Parti québécois propose aussi d’aider les premiers acheteurs à accéder à la propriété. Plus tôt cette semaine, le chef du PQ , Paul Saint-Pierre Plamondon, a proposé diverses mesures comme offrir un rabais de 3,5 % sur les taux d’intérêt pour les premiers acheteurs ou d'augmenter le plafond du remboursement de la TVQ pour l'achat d'une maison neuve selon les régions.

Une des mesures avancées par le parti pour atténuer la crise du logement est de réduire les taux d’immigration.Le PQ établit un lien entre le manque actuel de logement ainsi que la hausse des prix des loyers et la hausse du nombre d’immigrants.

On n'est pas en mesure de bien accueillir ces gens-là, de bien les intégrer à la société québécoise qu'on veut accueillante, égalitaire , souligne la porte-parole du PQ . Et dans ce contexte, quand je vois des gens qui arrivent et qui n'ont pas de place à se loger ou qui sont dans des conditions extrêmement tristes, ce n’est pas le Québec qu’on veut vendre à l’international. Il faut se pencher sur ces questions-là.

La démarche du PQ est aussi une manière d’intervenir auprès du gouvernement. On veut mettre un peu de pression pour qu’on avance , indique la porte-parole du PQ .

Méganne Perry Mélançon prévoit rencontrer des gens de Matane et de Gaspé d’ici la fin de la semaine et visiter Percé et Carleton-sur-Mer, la semaine prochaine. Toutes les régions du Québec seront appelées à participer à la consultation.