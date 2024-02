L'automne n'a pas été de tout repos pour Doug Ford. Après les départs, les scandales et les défaites électorales, le premier ministre espère relancer son gouvernement en misant sur des thèmes rassembleurs, comme le coût de la vie. Quoi surveiller pour ce retour en Chambre? Voici un aperçu des dossiers chauds.

Omnibus

Le gouvernement Ford déposera un projet de loi omnibus pour marquer le retour en chambre. La nouvelle loi, qui reprend le slogan de campagne des progressistes-conservateurs Get It Done, est attendue au premier jour de la reprise des travaux.

Déjà, on sait que le projet de loi contiendra une disposition pour forcer tout futur gouvernement à tenir un référendum s'il souhaite introduire un système de tarification du carbone. Le gouvernement présente ce nouveau mécanisme comme un veto sur la taxe qu'on donnera aux électeurs de la province.

À ce sujet, Doug Ford disait en point de presse que les Ontariens devraient pouvoir donner leur consentement avant qu'on leur impose ces terribles taxes. En réalité, les gouvernements qui succéderont aux progressistes-conservateurs pourront facilement, par voie législative, éliminer ce nouveau mécanisme.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Doug Ford (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

La mesure n'est qu'une distraction , selon l'opposition. Une tactique pour détourner l'attention des ennuis du gouvernement, comme le récent revers en Cour d'appel de l'Ontario sur le quasi-gel des salaires dans le secteur public.

Le projet de loi officialisera aussi la fin du renouvellement des immatriculations pour véhicules. Les progressistes-conservateurs avaient déjà éliminé les frais de vignettes en 2022 et voilà que le renouvellement de l'immatriculation deviendra automatique.

Actuellement, les automobilistes doivent renouveler leur plaque d'immatriculation annuellement ou tous les deux ans afin de confirmer la validité de leur assurance automobile et régler tout péage ou amende municipale en souffrance.

Bonnie, l'ennemie numéro 1

Un nom revient souvent dans la bouche du premier ministre : Bonnie Crombie. La nouvelle cheffe libérale est devenue la cible de prédilection de Doug Ford et il n'est pas tendre à son endroit.

Les progressistes-conservateurs voient manifestement l'ex-mairesse de Mississauga comme une menace. Sa popularité dans le 905 pourrait nuire aux chances de réélection du gouvernement Ford.

Ouvrir en mode plein écran Bonnie Crombie dirigera le Parti libéral aux prochaines élections provinciales. Elle tentera de ravir le poste de premier ministre à Doug Ford. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Mardi dernier, dès les premières minutes de son allocution devant les médias, Doug Ford critiquait gratuitement Bonnie Crombie, la qualifiant tour à tour de reine de la taxe sur le carbone et de fanatique des taxes, ajoutant qu'il n'y a jamais eu une taxe que Bonnie n'ait pas aimée .

Publicité

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et ses 28 députés forment l'opposition officielle, pourtant ce sont les libéraux que le premier ministre attaque le plus souvent. Une tendance qui devrait s'accentuer à Queen's Park au cours des prochains mois. Même les députés d'arrière-ban s'en prennent à la cheffe libérale sur les réseaux sociaux. Nul doute, les progressistes-conservateurs craignent d'être rattrapés dans les sondages.

Un budget à l'encre rouge?

L'Ontario devrait présenter un autre budget déficitaire cette année. C'est du moins la prévision du Bureau de la responsabilité financière (BRF), qui anticipe que le déficit provincial va continuer de se creuser pour atteindre 6,2 milliards de dollars en 2024-2025.

Certes, le prochain budget du gouvernement Ford sera probablement écrit à l'encre rouge, mais les perspectives économiques demeurent encourageantes. On prévoit une croissance économique pour le reste de l'année en cours et la pression inflationniste a diminué dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, en compagnie du premier ministre Doug Ford (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Un budget déficitaire donc, mais que contiendra-t-il exactement? La semaine dernière, le ministre des Finances promettait plus d'argent pour les hôpitaux, dont plusieurs sont déficitaires.

Il annonçait aussi l'arrivée d'un plan de sauvetage pour les établissements d'enseignement supérieur qui sont en difficulté financière, mais un plan qui ne comprendra pas de hausse de droits de scolarité. Le gouvernement refuse de refiler la facture aux étudiants.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Encore des partielles

Les différentes formations politiques s'affronteront sur le terrain, à l'occasion de deux élections partielles qui seront tenues lors des prochains mois. D'abord, dans la circonscription de Lambton—Kent—Middlesex, où le siège laissé vacant par l'ex-ministre Monte McNaughton devra être comblé.

Le compte à rebours a aussi commencé pour les électeurs de Milton; ils devront choisir le remplaçant du député démissionnaire Parm Gill. Le ministre a choisi de quitter l'équipe de Doug Ford pour tenter de rejoindre celle de Pierre Poilièvre à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Parm Gill était ministre de la Réduction des formalités administratives. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Si Lambton—Kent—Middlesex est considéré comme un château fort pour les progressistes-conservateurs, la situation est bien différente à Milton, une circonscription habituellement chaudement disputée entre les rouges et les bleus. En 2022, Parm Gill avait été réélu dans Milton avec 43,1 % des voix, contre 38,8 % pour les libéraux.

Milton représente aussi un siège potentiel pour la nouvelle cheffe libérale Bonnie Crombie, qui n'a toujours pas été élue à Queen's Park. La cheffe est actuellement en réflexion, pour déterminer si elle tentera sa chance lors de la partielle.

Chose certaine, après trois tentatives ratées en 2023, parions que le gouvernement Ford travaillera d'arrache-pied pour conserver les deux circonscriptions en jeu.