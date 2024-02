Alors que la technologie numérique domine, la dernière chambre noire communautaire de Vancouver persiste dans le quartier West End, où les jeunes générations renouent avec cet art du passé

Oui, il y a regain de popularité pour la photographie argentique. Avant, il y avait une autre chambre noire au centre communautaire de Dunbar, mais elle a fermé il y a presque 8 ans , dit Ken Villeneuve, président de la West End Photographic Society.

L'organisme à but non lucratif s’occupe de la chambre noire située dans le centre communautaire West End.

Nous offrons aussi des ateliers et séminaires pour les membres, comme des cours de base. Nous acceptons encore des membres , dit-il.

Tout comme les disques microsillons qui ont fait un retour en force ces dernières années, la photographie avec les appareils photo argentiques, c’est-à-dire avec film, connaît une recrudescence, surtout parmi la jeune génération. Ils veulent aussi apprendre à développer leurs propres photos.

Jon Peters est un passionné de la photographie. Il a commencé à utiliser des appareils photo argentiques il y a plus de 15 ans pour donner un style plus artistique à ses photos.

Ce que j’aime de plus avec les appareils photo argentiques, c’est qu’il faut ralentir. Il faut prendre le temps de regarder avant de prendre la photo.

En 2019, alors qu’il étudie le droit à Calgary, Jon Peters a accès à une chambre noire grâce à sa grand-mère, qui étudiait en arts à la même université.

On faisait beaucoup de photographie ensemble et on développait les photos. Quand je suis revenue à Vancouver, ça me manquait beaucoup de ne pas pouvoir développer mes photos. Il fallait que je trouve un endroit pour en faire , dit-il.

Jon Peters est un passionné de photographie. Développer des photos est la dernière étape qui lui permet d'avoir le plein contrôle sur son processus de création.

Pour lui, développer ses photos est une expérience qui lui permet d’avoir plus de contrôle sur son processus de création. Et ce n’est pas une expérience quotidienne, c’est une expérience méditative pour moi , dit Jon Peters.

C’est en faisant des recherches sur internet que Jon Peters découvre la chambre noire du West End.

Je suis vraiment content d’avoir trouvé ça. Ici à Vancouver, les appartements sont petits et c’est difficile d’avoir un endroit pour une chambre noire , dit-il.

Ici, on peut développer en noire et blanc seulement. Mais je trouve ça plus magique. Ça donne un style plutôt artistique pour moi , explique Jon Peters.