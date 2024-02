Une entreprise spécialisée dans les services de production cinématographique et la Première Nation Malahat ont pour projet de construire un studio de cinéma à Mill Bay, sur l’île de Vancouver.

Le terrain sur lequel les bâtiments pourraient être construits est situé sur les terres de la Première Nation, à environ 40 km de Victoria, au sud de Duncan.

Le projet se décline en trois phases. La première consiste à faire sortir de terre deux bureaux de production, un atelier, deux studios d’enregistrement et un plateau pour des scènes extérieures. Son coût estimé est juste sous les 72 millions de dollars , explique Beverley Dondale, la directrice générale d’Alpha Select production services, à l’origine du projet.

Beverley Dondale, au centre de la photo, est la directrice générale d'Alpha Select, à l'origine du projet. Ce dernier doit se faire en partenariat avec la Première Nation Malahat, dont Josh Handysides, à droite de la photo, est le chef de l'administration. À gauche, présent lors d'un point presse, Peter Mitchell, le président de Vancouver Film Studios. Photo : Alpha Select production services

Dans sa phase trois, le projet prévoit la construction d’infrastructures d’hébergement et de restauration, de commerces et d’un parc industriel pour un montant d’investissement de 255 millions de dollars. Il occuperait alors une surface de 32 hectares.

Cela a commencé par un petit projet , se souvient Beverley Dondale, dont l’entreprise est à Victoria. J’avais besoin d’un studio de cinéma pour mes propres productions. Je me suis rendu compte que, pour qu'on ait davantage de productions ici, sur l’île, et plus de professionnels du secteur, il fallait viser plus grand.

Beverley Dondale parle dorénavant d’un studio d’envergure mondiale . L’idée, c’est de créer un lieu où il y a tout. Des hôtels, des logements, des commerces. Pour que les professionnels aient tout à leur portée.

Josh Handysides, chef de l’administration de la Première Nation Malahat, y croit aussi. Nous fournissons le terrain, le zonage adéquat. Nous nous chargeons de l'approvisionnement en eau, en électricité, bref, tout ce qui est nécessaire pour permettre au projet d'aller de l'avant.

« Plus de 1000 emplois » à la clé

Beverley Dondale estime que l’île de Vancouver a un fort potentiel d’attractivité en matière de production cinématographique. Victoria et Ladysmith, par exemple, ressemblent à des villes américaines. Nous avons aussi des châteaux et d'immenses forêts. L’île offre une grande variété de lieux et de paysages.

En fait, les producteurs veulent déjà venir ici. Nous ne les convainquons donc pas de venir ici, nous voulons faire en sorte qu'ils restent plus longtemps.

Beverley Dondale estime que le projet pourrait créer au moins 1000 emplois.

Les instigateurs du projet ont également à cœur de minimiser son impact environnemental. On veut tendre vers un objectif de carboneutralité et zéro déchet , précisent-ils dans un communiqué.

Sylvie Peltier, présidente de Red Letter Films, une maison de production francophone, assure qu’il n’y a pas de structures de ce type sur l’île. En tout cas, pas de studios capables d’attirer des productions hollywoodiennes. On parle là de films dont le budget dépasse les 2 millions de dollars.

Selon Beverley Dondale, à l'origine du projet, « plus de 1000 emplois » pourraient être créés. (Photo d'archives) Photo : shutterstock / guruxox / guruXOX

Aujourd'hui, ceux qui viennent tourner sur l’île le font en extérieur. Mais, quand on fait un film de science-fiction, par exemple, il faut des studios pour réaliser les effets spéciaux. À cause de ça, ce genre de film ne peut pas être réalisé sur l’île pour le moment.

Ce sont les studios de Vancouver Nord qui arrivent aujourd’hui à capter ce genre de production , ajoute Sylvie Peltier. Les utilisateurs d’un studio sur l’île pourraient bénéficier de crédits d’impôt régionaux, ce qui n’est pas le cas de ceux qui utilisent les studios de Vancouver.

Un secteur « porteur »

Sylvie Peltier estime que le marché des grosses productions de séries ou de films est actuellement porteur et que le studio de Mill Bay pourrait en profiter. Des géants comme Netflix, Amazon, ou Disney se livrent une bataille et n’hésitent pas à dépenser beaucoup d’argent pour leurs productions , explique-t-elle.

En ce qui concerne la main-d'œuvre que ces productions pourraient mobiliser, Sylvie Peltier n’est pas inquiète. Elle vante les mérites des formations des métiers du cinéma proposées sur l’île et à Vancouver. Elle pense que beaucoup de professionnels du secteur seraient prêts à s’installer en dehors du Grand Vancouver, s’ils avaient du travail à long terme sur l’île.

Il reste à savoir si le projet pourra être concrétisé. Des discussions sont en cours pour finaliser le financement et la construction devrait commencer immédiatement après l'approbation , expliquent Alpha Select et la Première Nation Malahat dans un communiqué. Beverley Dondale ne mentionne pas de date pour le début des travaux.

La Première Nation Malahat s’efforcera de soutenir les investissements , ajoute Josh Handysides. Nous espérons d’ailleurs pouvoir obtenir le soutien du gouvernement pour ce projet.

Lorsque nous l'avons contacté, le ministère provincial du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport a expliqué : La province ne finance pas les projets d'infrastructure cinématographique tels que les studios .