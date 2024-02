Basketball : le Rouge et Or à deux victoires de la perfection

Invaincue en 14 matchs cette saison, l’équipe féminine de basketball du Rouge et Or est aux portes de l’histoire. La troupe de l'entraîneur Guillaume Giroux n’est plus qu’à deux victoires de la première saison régulière parfaite en près de trente ans dans le circuit universitaire québécois.

On a confiance en nos moyens, mais je ne pense pas que nous, les entraîneurs ou les partisans s’attendaient à ce qu’on n'ait aucune défaite à ce stade-ci de la saison , lance la garde de 3e année Frédérique Beaudry-Blais.

Même son de cloche chez son entraîneur qui, bien que fier des siennes, peine à croire que sa jeune équipe pourrait marquer l’histoire du basketball québécois.

La meneuse de jeu Sabrine Khelifi fait partie du noyau de joueuses de 3e année que Guillaume Giroux voit encore s'améliorer la saison prochaine.

Il y a encore plein de petites choses qu’on doit corriger malgré notre fiche. On n’a pas le syndrome de l’imposteur, mais notre noyau est formé de joueuses de 3e année. On va être encore meilleur l’an prochain et la suivante , annonce Guillaume Giroux.

Une offensive explosive

N’empêche, il y a certainement quelque chose de magique avec cette équipe qui n’est plus qu’à deux matchs d’imiter les Martlets de McGill de 1995-1996 en complétant la saison régulière invaincue.

Tant qu’à y être, ça devient un objectif. On va se donner à 100 % pour essayer de gagner un match à la fois jusqu’à la fin , explique l'ailière Léa-Sophie Verret, pièce maîtresse d’une offensive rapide qui fait pleuvoir les tirs de trois points soir après soir.

Quand elle mentionne la fin , Verret ne parle pas simplement de la saison régulière. Plutôt des séries éliminatoires québécoises, et du championnat canadien où le Rouge et Or aimerait avoir la chance de venger ses défaites en matchs présaisons contre quelques puissances des Maritimes et de l'Ontario.

Léa-Sophie trône au sommet des marqueuses du RSEQ avec 15,4 points par match cette saison.

Mais il ne faut pas voir trop loin , précise la meilleure marqueuse du RSEQ . C’est en restant dans le moment présent que ses coéquipières et elle ont connu autant de succès jusqu’à maintenant.

Un match important contre Bishop’s

L'attention est donc sur les Gaiters de Bishop’s avec qui les Lavalloises ont rendez-vous vendredi soir au PEPS. Le dernier match entre les deux équipes s'est soldé par une victoire à l'arraché du Rouge et Or et tout cela pourrait bien mettre la table pour la finale provinciale dans quelques semaines.

C’est un match qu’on attend depuis longtemps. Cette semaine à l'entraînement, on s’est dit qu’on traitait ça comme un match de championnat , relate Frédérique Beaudry-Blais.

Reste à voir maintenant si une 15e victoire consécutive fera grimper l’équipe au classement canadien. Dernière formation invaincue au pays, le Rouge et Or ne pointe qu’au 4e rang du « top 10 » U Sports déterminé par un vote des entraîneurs et un modèle statistique informatique.