« On a pris la décision de prendre quatre jeux [exclusifs de Xbox] pour les adapter à d’autres consoles, seulement quatre jeux. » C’est ce qu’a déclaré Phil Spencer, le directeur de la division des jeux vidéo de Microsoft, dans un épisode de balado très attendu de la communauté de joueurs et de joueuses diffusé jeudi après-midi.

S'il est impossible d’obtenir le nom des jeux qui ont été sélectionnés, Phil Spencer a toutefois précisé qu’il ne s’agit pas de Starfield, un titre à succès lancé en 2023, ni d’Indiana Jones the Great Circles, dont la sortie – très attendue – est prévue en décembre 2024.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Dans un billet de blogue publié en même temps que l'épisode de balado, Xbox explique qu’il s’agit de jeux offerts à ses joueurs et ses joueuses depuis au moins un an, y compris des joyaux cachés qui méritent d'être découverts plus largement, et des jeux à service en direct pour lesquels les communautés bénéficieront de l'arrivée d'un plus grand nombre de personnes .

L’entreprise prévoit fournir plus de détails sur les titres visés bientôt . Des sites spécialisés, dont The Verge, rapportent que Hi-Fi Rush ferait partie du lot.

En proposant ces jeux à un plus grand nombre de joueurs et de joueuses, non seulement nous élargissons la portée et l’impact de ces titres, mais cela nous permettra d'investir dans les futures versions de ces jeux ou dans d'autres éléments de notre portefeuille de jeux originaux.

Xbox prévoit encore offrir des jeux de façon exclusive à sa console, mais Phil Spencer apporte une nuance : Je suis convaincu qu'au cours des cinq ou dix prochaines années, les jeux exclusifs, c'est-à-dire les jeux réservés à un seul appareil, vont représenter une part de plus en plus réduite de l'industrie.

Publicité

Xbox tient sa promesse

Le rachat par Microsoft du géant Activision-Blizzard dans une transaction record de 69 milliards de dollars américains (94,3 milliards de dollars canadiens) en octobre 2023 s’accompagnait de promesses pour les joueurs et les joueuses : Xbox a signé des ententes avec Sony et Nintendo afin de maintenir ou d'apporter certains de ses jeux sur les consoles PlayStation 5 et Nintendo Switch, dont ceux de la série Call of Duty.

Xbox tient sa promesse d'offrir plus de jeux à plus de joueurs et de joueuses dans le monde entier , a déclaré l’entreprise sur le réseau social X (ex-Twitter).

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

Diablo IV arrive sur le Game Pass

Lors de l’épisode spécial du balado de Xbox, l’équipe a également annoncé que le jeu Diablo IV, d’Activision-Blizzard, sera offert sur Game Pass, soit l’abonnement de jeux vidéo en nuage (cloud gaming) de l’entreprise.

Ouvrir en mode plein écran Le jeu «Diablo IV» a été lancé le 6 juin dernier. Photo : Blizzard

Les joueurs et les joueuses pourront lancer une partie de ce titre sur PC ou Xbox à compter du 28 mars.

Inclure des jeux vidéo du géant Activision-Blizzard sur service d’abonnement faisait d'ailleurs partie des promesses de Microsoft. De plus, Xbox précise qu’il ne s’agit que d’un début et que d’autres annonces en ce sens seraient faites bientôt.