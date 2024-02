Parcs Alberta lance un nouveau système de réservation de camping

Parcs Alberta procède au remplacement de son ancien système de réservation de camping en ligne par une nouvelle plateforme de services infonuagiques, qui comprend de nouveaux outils de recherche et de nouvelles fonctionnalités. L’ouverture des réservations est prévue pour la semaine prochaine.

Le système actuel est vieux de 15 ans et il a du mal à répondre à la demande des utilisateurs, ces dernières années , explique l’agence dans un courriel.

De nouvelles fonctionnalités

La nouvelle plateforme présente de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles la mise en évidence des emplacements libres pour les campeurs de dernière minute, et une fonction favori permettant aux utilisateurs d'enregistrer les campings qu'ils ont appréciés.

La nouvelle plateforme offre également des options de paiement élargies pour inclure les cartes Visa, Débit et Mastercard Débit.

Tyler Dixon est ambassadeur pour Parcs Alberta. Il se dit impatient d'utiliser la fonction qui permet de filtrer les campings acceptant les chiens, ce qui, selon lui, était un peu plus ambigu sur l'ancien système.

Il ajoute par ailleurs que le nouveau système a tenté de résoudre certains des problèmes de blocage qui se produisaient sur l'ancien site pendant les périodes de pointe des réservations. Je pense que [le nouveau système] va rationaliser le processus et faciliter les choses à long terme.

Un système convivial, avec un bémol

Tanya Jones est une habituée des réservations sur le site de Parcs Alberta. Elle n'a cependant appris l'existence du nouveau système que lorsqu'elle s'est connectée à son compte, lundi, pour commencer à planifier son été.

Elle raconte que c’est alors qu’elle a appris qu'elle devait créer un nouveau compte et qu'aucune des informations de l'ancien système ne serait transférée vers la nouvelle plateforme.

Mme Jones estime que le nouveau système de réservation semble assez convivial. Elle aurait toutefois aimé que Parcs Alberta communique davantage sur le calendrier et les détails du changement, afin que les gens soient mieux préparés et évitent de perdre leur historique de camping lorsque l'ancien système ne sera plus accessible.

Parcs Alberta possède les informations de mon compte et mon adresse électronique. Il aurait pu envoyer un courriel pour annoncer que nous allions passer à un nouveau système et prévenir que les anciennes informations de réservation ne seraient pas transférées [au nouveau système].

Ainsi, Parcs Alberta aurait évité aux clients une charge de travail supplémentaire , dit-elle.

L’ancien système sera hors service le 18 février

Étant donné que les utilisateurs n'auront plus accès à l'ancien site à partir du 18 février, Tyler Dixon estime qu'il est important que les usagers s'y connectent dès maintenant afin d'enregistrer leur historique de camping s'ils le souhaitent, et de se familiariser avec le nouveau système.

Les personnes souhaitant créer un compte sur le nouveau système peuvent se rendre sur ce site (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour le faire. Parcs Alberta prévoit de publier des vidéos étape par étape pour les aider à s'y inscrire.

Avec les informations de Terri Trembath