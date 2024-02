Un nouveau studio de production virtuelle ouvre ses portes à Burnaby

Bâti au coût de 15 millions de dollars, le nouveau studio de production virtuelle Versatile Media destiné à l'industrie cinématographique et télévisuelle est l'un des plus grands du genre en Amérique du Nord.

Le studio de 13 000 mètres carrés a accueilli dans les derniers jours, lors de classes de maître offertes par la Société canadienne des cinéastes, une soixantaine de cinéastes au pays venus explorer les nouveaux espaces et se familiariser avec la technologie.

Abritant un immense écran 3D composé de 16 000 panneaux d'éclairage DEL, le studio permet de projeter en temps réel des environnements immersifs avec des décors virtuels ou des effets spéciaux pouvant être filmés directement par une caméra, plutôt que de les insérer en postproduction comme c'est le cas avec le traditionnel écran vert.

Selon Raphaël Gaudin, superviseur de la production virtuelle chez Versatile Media, le studio de Burnaby est non seulement l'un des plus grands du genre en Amérique du Nord, mais son immense mur contigu au plafond est aussi unique.

« L’une des choses clés qui est vraiment différente de n’importe quel autre grand espace est le plafond sans joints visibles sur lequel vous pouvez aussi filmer. C'est le premier en Amérique du Nord à avoir cette particularité », explique M. Gaudin.

Ouvrir en mode plein écran Une soixantaine des plus grands cinéastes du pays ont pu explorer ce nouvel espace dans le cadre d'une classe de maître. Photo : Radio-Canada / Christophe Barachet

Des avantages pour la production

Les plateaux de tournage virtuels confèrent plusieurs avantages notamment au niveau du contrôle de la lumière et de l'expérience des artisans des productions, affirme pour sa part François Gauthier, un représentant des ventes techniques de l'entreprise ARRI venu participer à la classe de maître.

Publicité

« Ça veut dire une meilleure qualité de vie pour les employés sur le plateau. Au lieu d'aller par exemple à l'extérieur et travailler 12, 13, 14 heures par jour au froid, l'humidité, on travaille dans un environnement contrôlé », dit François Gauthier.

On peut par exemple tourner une scène au coucher du soleil et permettre aux comédiens de peaufiner leur performance durant des heures sans le défi qu'imposerait une scène naturelle limitée dans le temps, illustre-t-il.

Grâce à son nouveau studio à la fine pointe de la technologie et ses classes de maître, le studio Versatile Media souhaite faire de la Colombie-Britannique un chef de file dans le domaine de la production virtuelle.

« On espère pouvoir vraiment attirer des projets et justement mettre non seulement le Canada, mais aussi la Colombie-Britannique en avant dans ce domaine », affirme pour conclure M. Gaudin.