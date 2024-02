La surpopulation à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon inquiète les infirmières

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan, Tracy Zambory, affirme que l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon fait face à une surpopulation sans précédent et souligne une situation « très inquiétante ».

Le syndicat estime que l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) doit intensifier ses efforts pour résoudre cette problématique.

Selon Mme Zambory, mercredi soir, environ 80 patients se trouvaient aux urgences de l'établissement hospitalier en question et nécessitaient des services médicaux, mais ils ne pouvaient être transférés, car toutes les unités sont remplies.

Parmi les patients, quatre étaient atteints de troubles mentaux. Ces derniers ont attendu plus de 120 heures dans des lits aménagés dans les couloirs, explique la présidente du syndicat.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan, Tracy Zambory. (Photo d'archives)

Cette situation semble devenir la norme et ne devrait pas l'être, car elle est très dangereuse , précise Tracy Zambory.

Il est inhumain de penser que des patients souffrant de troubles mentaux, et d'autres qui sont très malades, soient laissés à l'abandon. Ils deviennent de plus en plus malades dans les couloirs , déplore-t-elle.

C'est vraiment très inquiétant. Nos membres font de leur mieux.

D’après les informations publiées sur le site web de la SHA , les autorités confirment que toutes les unités de l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon étaient occupées. Certains services, notamment ceux de neurosciences et de la santé mentale, ont même dépassé leur capacité initiale.

Mme Zambory rappelle que la SHA avait promis de résoudre les problèmes liés à la surpopulation dans les hôpitaux saskatchewanais en novembre en présentant unplan d'action. Cette annonce fait suite au constat du Service d'incendie de la Ville des Ponts, selon lequel le bâtiment de l'Hôpital Saint-Paul ne répond pas aux normes de sécurité incendie en raison de la présence d'un grand nombre de lits dans les couloirs.

[Le plan d'action] n'a pas fonctionné. Il ne s'est pas traduit en première ligne, et maintenant les gens souffrent encore plus. Je ne peux pas imaginer être le patient ou le membre de la famille , confie Tracy Zambory.

La SHA confirme que toutes les unités de l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon étaient occupées. (Photo d'archives)

Certaines actions

Dans un communiqué publié jeudi, la SHA a annoncé qu'au cours des 90 jours suivant la publication de son plan d'action pour Saskatoon, les autorités ont ajouté 116 lits hospitaliers et communautaires à Regina et à Saskatoon, dont 43 lits de soins de courte durée supplémentaires et trois lits d'unité de soins intensifs à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon.

Par ailleurs, plus de 280 postes permanents ont été embauchés ou affichés dans toute la province, note la SHA dans le communiqué.

Nous reconnaissons que notre système de santé continue de faire face à des défis difficiles et variés en matière de capacité, mais nous savons aussi que ces plans d'action sont le bon moyen d'atteindre nos objectifs , affirme le directeur de l'exploitation de la SHA , Derek Miller, dans le communiqué.

Dans les plans d’action de Saskatoon et de Regina, nous prenons des mesures ciblées pour nous assurer que nous renforçons non seulement la capacité des hôpitaux, mais aussi celle des communautés , ajoute-t-il.

Selon le vice-président de la SHA , John Ash, l’objectif des autorités a été d'augmenter le personnel et le nombre de lits, tout en commençant à renforcer les capacités dans les environnements de soins appropriés afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients et de répondre à leurs besoins en matière de soins .

Bien que nous obtenions déjà des résultats encourageants, nous savons qu'il faudra du temps pour que certains des travaux identifiés soient couronnés de succès , affirme M. Ash.

Avec les informations de Jason Warick