L’équipe de gestion des Lions de Trois-Rivières, qui n’a pas de directeur général ni de président, doit naviguer à travers beaucoup d'incertitudes, notamment en raison d’une possible vente qui se fait toujours attendre et de revenus qui peinent à suffire à payer les factures.

Alors que l’équipe connaît une saison en dents de scie sur la glace, les Lions de Trois-Rivières doivent aussi gérer une situation instable dans les bureaux de la direction.

Le directeur des opérations, événements et services aux partisans des Lions de Trois-Rivières, Étienne Fortier, témoigne d’un environnement de travail qui fonctionne malgré les difficultés.

On s'assure que l'ensemble des directeurs soient satisfaits avec les décisions qu'on prend. Mais je vous dirais qu'à l'intérieur, malgré tout, ça se passe quand même bien. On a de l'incertitude, mais l'équipe est stable , dit-il.

M. Fortier affirme que le dossier de la vente de l’équipe, qui pourrait passer de Deacon Sports & Entertainment Limited aux mains de Leal Sports Entertainment, avance encore, mais lentement.

Il y a des discussions qui se font entre Leal et Deacon sport Entertainment, je vous dirais que, ça n'avance pas nécessairement comme on veut. Je pense qu'il y a des enjeux au niveau de Leal, mais il y a des discussions malgré tout , dit-il.

En ce qui concerne les finances de l’équipe, il indique que la situation n’est pas non plus en très bon état.

Au niveau des employés, des joueurs, c'est payé à 100 % [...] au niveau des fournisseurs, on va être transparent avec vous, c'est un peu plus difficile, on a de bonnes communications avec eux, ils sont très flexibles, puis on les remercie beaucoup , dit-il.

Il indique que la ligue leur a imposé une date limite ferme pour nommer un nouveau président d’ici le 2 avril

Quelques petites réussites

Si le portrait est un peu sombre, M. Fortier affirme qu’il y a un peu de lumière dans le portrait tout de même au cours des derniers mois.

On essaie de faire le plus avec très très très peu, mais comparativement à la première année on a de belles histoires [...] au niveau de nos ventes de groupes qui ont beaucoup augmenté, nos ventes de produits VIP, tout ce qui est loges, salon, on a une augmentation comparativement à l'an dernier , dit-il.

Parmi les réussites de l’équipe de hockey, il y aura notamment la partie de hockey qui sera jouée entre les anciens Canadiens de Montréal et les anciens Nordiques de Québec le 17 février.

On a déjà atteint depuis longtemps quand même notre point de rentabilité fait que c'est pour nous, cet événement-là est bénéfique. Puis on a bien hâte de voir la foule samedi après-midi, voir les anciens Canadiens et les anciens Nordiques , dit-il.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin