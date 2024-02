Une résidente de Lévis a vu son impôt foncier plus que doubler pour le terrain voisin de sa maison. Nathalie Forgues estime être « tombée dans une craque » alors que l’administration Lehouillier souhaitait, en augmentant les taxes sur les terrains vagues, inciter les promoteurs à accélérer le développement.

Les documents sont arrivés par la poste la semaine dernière. Pas de surprise pour sa résidence : les montants à verser ont augmenté de 7,7 %, comme annoncé dans le budget. Pour le terrain voisin qu’elle possède, mais qui est un lot distinct, l’augmentation atteint toutefois 109 %.

J'ai réellement paniqué parce qu’on est passés de 1930 à 4040 $ pour un bout de terrain avec un cabanon dessus , laisse tomber Nathalie Forgues.

Ça me met dans une situation où je ne sais plus du tout si je vais être capable d'assumer ça longuement.

Le terrain de Nathalie Forgues, à Lévis.

Elle confie avoir acheté la propriété en 2019 principalement pour cet espace vert, avec des arbres très matures , dont elle a toujours refusé de se départir. Je reçois des offres régulièrement pour le vendre, mais que je refuse parce que je trouve plus important cette qualité de vie en ville.

Nathalie Forgues a discuté de sa situation avec plusieurs employés de la Ville de Lévis qui, malheureusement, n’avaient pas de solution à lui proposer, outre d’entamer des démarches pour fusionner ses deux lots qui avaient été séparés en 2017.

Tout le monde voulait bien m'aider, mais personne ne peut rien faire , se désole-t-elle.

Ne pas toucher aux citoyens

Son salut viendra possiblement du bureau de la mairie, alors que Gilles Lehouilier s’engage à faire les vérifications diligentes concernant les effets de sa nouvelle réglementation sur les terrains vagues desservis par les services municipaux.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

L'objectif, c'est de ne pas toucher aux citoyens. On verra s'il y a des ajustements qu'on puisse apporter.

Il répète que les augmentations marquées pour les terrains vacants ont pour seul objectif de favoriser le développement rapide de ces espaces qui pourraient être valorisés. Gilles Lehouillier promet de se pencher personnellement sur le cas de Nathalie Forgues. Si c'est un cas particulier, à ce moment-là, ça se règle assez vite , promet le maire de Lévis.

Pas un cas isolé

Or, selon l’opposition, le cas de Nathalie Forgues est loin d’être unique. Le conseiller municipal Serge Bonin indique que la Ville de Lévis reçoit de plus en plus d’appels concernant des cas semblables depuis que les avis d'imposition ont été envoyés.

Il y a toute sorte de cas de figure qui sont en train de sortir, soupire l’élu de Repensons Lévis. Des terrains enclavés, des terrains qui sont minuscules à certains endroits ou qui rendraient le terrain de la maison principale minuscule dans un endroit qui est patrimonial.

Serge Bonin souligne que ce pouvoir de taxation sur les terrains vacants desservis par les services municipaux a été octroyé aux villes en décembre 2023, alors que l’élaboration du budget de Lévis était très avancée. Il estime que l’administration Lehouillier s’est saisie de ce nouveau pouvoir trop rapidement pour boucler un budget difficile sans bien évaluer tous les effets collatéraux.

C'est une loi provinciale qui est arrivée à la dernière minute et beaucoup de villes ont été prudentes. Elles ont attendu avant de s'en prévaloir , observe le porte-parole de l’opposition.

Serge Bonin, conseiller municipal et porte-parole de l'opposition à Lévis.

Un citoyen ne peut pas contester son compte de taxes. Il peut contester son rôle d'évaluation une fois tous les trois ans, mais son compte de taxes, il est pris avec.

Serge Bonin invite les résidents de Lévis qui font face à ce problème à contacter son équipe. On va les documenter, essayer de monter un dossier pour dire : "Voici les cas de figure pour lesquels ça ne peut pas s'appliquer." On va essayer de suggérer une réglementation au conseil municipal, en espérant que ça passe.

Avec la collaboration de Félix Morrissette-Beaulieu