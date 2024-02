Northvolt a bénéficié d'un service quatre étoiles de la part du ministère de l'Environnement du Québec afin de l'aider à obtenir le feu vert pour son projet de méga-usine de batteries. Des déclarations sous serment de fonctionnaires, déposées en Cour supérieure, dans le cadre d'une action en justice contre le projet, montrent que la fonction publique a commencé à préparer l'autorisation six mois avant le dépôt officiel de la demande.

Tout commence par un refus. Le 2 mars 2023, le ministère de l'Environnement rejette le projet résidentiel présenté sur le même terrain par la compagnie MC2, du promoteur Luc Poirier et ses associés, au motif qu'il est inacceptable d’un point de vue environnemental .

Deux semaines plus tard, le 17 mars, le ministère de l'Économie communique avec Stéfanos Bitzakidis, un cadre de la Direction régionale de l'Environnement de la Montérégie. Lors de la rencontre, on lui parle d'un autre projet envisagé au même endroit : celui de Northvolt.

Ouvrir en mode plein écran Le vaste terrain du projet, à cheval sur McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie. Photo : Radio-Canada

Quatre jours plus tard, le 21 mars, une nouvelle rencontre est organisée, à laquelle est invitée la biologiste du ministère de l'Environnement Raphaëlle Dubois. C'est elle qui avait recommandé, quelques jours plus tôt, de refuser le projet de MC2. On lui demande de présenter à ses interlocuteurs les contraintes environnementales du site où Northvolt veut s'implanter.

Dans les hautes sphères du gouvernement, on pense alors que Northvolt peut réussir là où MC2 a échoué. Trois jours plus tard, le 24 mars, l'entreprise suédoise s'inscrit au registre des lobbyistes du Québec.

Northvolt a été accompagnée

Dans les mois qui vont suivre, le ministère demande à sa biologiste et à d'autres collègues de participer à plusieurs rencontres préprojet avec Northvolt et les consultants de l'entreprise, WSP Canada. Au fil des réunions, le projet évolue et s'ajuste aux recommandations des fonctionnaires.

Il arrive que le ministère accompagne un demandeur d'autorisation afin notamment d'identifier correctement les formulaires requis, les documents et renseignements à fournir ainsi que les études exigées pour l'analyse environnementale , explique Raphaëlle Dubois, dans sa déclaration sous serment.

Cet accompagnement permet le dépôt d'une demande plus susceptible d'être complète et de répondre aux exigences réglementaires et du ministère.

Le 29 août, la biologiste et ses collègues estiment que le plan de la compagnie est adéquat d'un point de vue environnemental et le 6 septembre, Northvolt dépose officiellement sa demande d'autorisation ministérielle.

Je suis alors désignée afin de prendre en charge l'analyse de la demande , raconte Raphaëlle Dubois, dans son témoignage écrit. À ce moment-là, les Québécois n'ont aucune idée du projet qui se trame depuis plusieurs mois en coulisses, avant d'être annoncé en grande pompe, le 28 septembre.

Ouvrir en mode plein écran Le projet de Northvolt a été présenté comme acquis, le 28 septembre, alors qu'il n'avait pas encore obtenu le feu vert environnemental. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans la déclaration sous serment de la directrice du projet chez Northvolt, Johanna Toupin, on découvre que c'est l'entreprise suédoise qui a demandé de rencontrer les représentants du ministère afin de planifier le dépôt de la demande d'autorisation .

Elle raconte que, dans le cadre des échanges , le ministère a fait part de ses observations et ses recommandations à Northvolt .

Québec assume une culture d'accompagnement des clients

L'accompagnement en préprojet est une pratique courante , explique à Radio-Canada la porte-parole du ministère de l'Environnement, Marjorie Larouche. Il permet à ce que le requérant prenne connaissance des critères environnementaux applicables à son projet dans le but que sa demande soit la plus complète possible au moment de son dépôt.

Quel pourcentage des promoteurs bénéficient de ce service? Le ministère ne nous a pas répondu. Ça ne se fait pas de façon égale avec tout le monde , indique une source ministérielle.

En 2020, Radio-Canada avait révélé l'existence d'une directive interne du ministère qui enjoignait les fonctionnaires à mettre en place une nouvelle « culture d'accompagnement des clients ».

Il faut s'occuper de chaque demande comme si c'était la nôtre, comme si nous étions le promoteur.

Il faut améliorer le service à la clientèle auprès des promoteurs , avait confirmé, à l'époque, le ministre Benoit Charette.

Ouvrir en mode plein écran Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Est-il normal que la même fonctionnaire qui a aidé Northvolt à se préparer soit celle qui réalise l'évaluation finale de la demande? Le ministère nous répond que le dossier a été traité avec rigueur et selon les lois et règlements applicables.

L’analyse du projet Northvolt a été effectuée selon les mêmes balises et critères que tous les projets traités par le Ministère.

Northvolt a obtenu son autorisation le 8 janvier 2024, soit quatre mois après le dépôt officiel de sa demande. Selon une compilation réalisée par Radio-Canada, le délai moyen est de 15 mois en Montérégie pour obtenir une autorisation pour détruire des milieux humides.

L'entreprise suédoise a déjà reconnu être dans une « course contre le temps » pour installer son usine de batteries. Northvolt s'est engagée contractuellement envers un client à livrer certains échantillons de cellules en juillet 2026 et à commencer la production manufacturière en juillet 2027 , peut-on lire dans la déclaration sous serment de la directrice du projet, Johanna Toupin.

Ouvrir en mode plein écran Le cofondateur et PDG de Northvolt pour l'Amérique du Nord, Paolo Cerruti sur le site en déboisement. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'accompagnement des promoteurs, bonne ou mauvaise idée?

Je crois beaucoup à la collaboration, le plus en amont possible , dit la présidente de l'Association des biologistes du Québec, Marie-Christine Bellemare. Ça permet d'aborder les éléments sensibles dès le début et d'éviter les retours en arrière qui sont coûteux en temps et en argent .

Selon elle, ça va plus vite et au final, tout le monde est gagnant .

Elle ne voit pas non plus de problème à ce qu'une même biologiste du ministère de l'Environnement ait accompagné puis évalué la compagnie.

C'est un peu comme les policiers qui sont responsables de donner des contraventions, mais qui sont aussi responsables de faire de la prévention.

Elle se questionne toutefois : Est-ce que les analystes ont pu avoir la marge de manœuvre professionnelle pour faire leur bonne recommandation? Selon elle, si les biologistes étaient reconnus comme un ordre, avec un code de déontologie, le public pourrait savoir si les études ont été réalisées en bonne et due forme.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la SNAP, division Québec, Alain Branchaud Photo : Radio-Canada

De son côté, le biologiste et directeur de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) au Québec, Alain Branchaud, se dit habitué, mais toujours surpris et choqué , quand il constate ce genre de pratiques.

Selon lui, les fonctionnaires qui accompagnent les promoteurs leur permettent de contourner les obstacles réglementaires et légaux . Il donne l'exemple de l'objectif de la Loi sur la qualité de l'environnement qui est, avant tout, d'éviter de porter atteinte à la faune et la flore, avant de songer à minimiser l'impact puis, en dernier recours, de le compenser. Ce qu'il constate, c'est qu' on va toujours réaliser le projet en évitant les obstacles .

Il mentionne l'interdiction de couper des arbres entre avril et août pour protéger les oiseaux migrateurs. On va accompagner les promoteurs pour que la coupe de bois se fasse durant l'hiver ou l'automne, mais au final, on finit par détruire l'habitat.

C'est surprenant qu'on n'ait pas de pare-feu entre ceux qui sont là pour protéger la faune et la flore, et ceux qui sont là dans un processus d'accompagnement.

Il craint que dans le cas de projets comme Northvolt, on aille un peu trop vite et qu' on tourne peut-être les coins ronds .

En 2020, la nouvelle culture d'accompagnement du ministère avait été vertement critiquée. Un syndicat de fonctionnaires avait rappelé que ses membres travaillent pour défendre l'environnement, et non pour être promoteurs de projets des entreprises .