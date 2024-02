Le syndicat qui représente le « personnel enseignant et suppléant » francophone en Ontario annonce avoir conclu une entente de principe avec le ministre de l’Éducation.

La question salariale sera tranchée par un arbitre si l'entente est ratifiée, selon le syndicat.

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) et Le ministre ontarien de l’Éducation, Stephen Lecce, en ont fait l'annonce, jeudi.

Les questions sur la rémunération pour la période de 2022 à 2026 seront quant à elles réglées devant un arbitre neutre , lit-on dans le communiqué publié par l' AEFO .

Cet accord fournit une stabilité aux familles de la province et permet aux élèves des écoles de l’Ontario de profiter d’une expérience d’apprentissage complète, en salle de classe et sans interruption, qui met l’accent sur l’acquisition de compétences utiles dans la vie et au travail , a déclaré de son côté le ministre Lecce.

Le communiqué de l' AEFO rappelle que la « loi 124 » a été déclarée anticonstitutionnelle et que ses membres recevront des hausses de salaires rétroactives pour la période allant de 2019 à 2022. Cette loi, officiellement intitulée la Loi de 2019 visant à préserver la viabilité du secteur public pour les générations futures, imposait un plafond de 1 % aux augmentations salariales annuelles des employés de la fonction publique pendant trois ans.

On y ajoute d'ailleurs que la date du vote de ratification sera connue dans un futur rapproché .

Depuis août 2022

Cette entente est le résultat de plus de 17 mois de négociations. Les détails de l'accord n'ont pas été dévoilés pour l'instant.

Après les enseignants anglophones des écoles secondaires et élémentaires laïques, l’ AEFO devient le troisième syndicat à conclure une entente avec le gouvernement pour le renouvellement de leur convention collective. L’Association des enseignants catholiques anglophones de l'Ontario (OECTA) est maintenant le seul syndicat encore à la table de négociations.

Les membres de l’ AEFO devront ratifier l’entente au cours des prochaines semaines. Ils sont sans contrat de travail depuis août 2022. La charge de travail des enseignants et les salaires faisaient notamment partie des points de discorde au cours des derniers mois.

En raison des négociations qui faisaient du surplace, le syndicat s’était doté d’un mandat de grève à la fin janvier. Les membres s'étaient prononcés à 93 % en faveur du moyen de pression.

Ouvrir en mode plein écran Anne Vinet-Roy est la présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Photo : Avec l'autorisation d'Anne Vinet-Roy

Un conciliateur avait aussi été nommé par le gouvernement ontarien à la fin décembre pour tenter de délier l’impasse entre le syndicat et la province.

L'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACÉPO), qui représente l’ensemble des conseils scolaires publics de langue française de l’Ontario, a salué l'accord de principe dans un communiqué publié jeudi.