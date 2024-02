L’appartement d’Alexei Kaliadine est vide. Deux après y avoir emménagé, le trentenaire n’a toujours pas de canapé ni de lit – il dort sur un matelas à même le sol. « Je n’ai pas de meubles parce que j’attends ma famille », explique-t-il avec un sourire résigné.

Sa famille – sa conjointe, Daria, et leurs deux enfants – se trouve à Moscou. Les photos et les dessins d’Eugenia, 7 ans, et d’Andrei, 4 ans, sont les seules décorations qui mettent un peu de couleur sur les murs de l'appartement d’Alexei Kaliadine.

Ouvrir en mode plein écran Alexei Kaliadine souhaitait que sa fille Eugenia commence sa scolarité au Canada. Les délais d'immigration auront rendu ce rêve impossible. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

La famille a choisi de quitter la Russie il y a quelques années pour des raisons économiques et politiques. Je n’étais pas d’accord avec ce qui se passait en Russie [...] et en Russie, si vous n’êtes pas d’accord, vous ne pouvez rien changer , explique M. Kaliadine.

Citoyen canadien, ingénieur de formation, il a pu trouver un emploi à Guelph sans grande difficulté. Il est donc parti le premier, en janvier 2022. Le reste de la famille devait suivre, mais deux ans plus tard, sa conjointe Daria attend toujours ses papiers.

Mon fils a passé la moitié de sa vie sans son père.

En août 2022, Ottawa lui a indiqué dans une lettre que des vérifications de sécurité additionnelles étaient nécessaires pour traiter sa demande. Depuis, c’est le silence radio. Est-ce que cette vérification d'antécédents va durer éternellement? , se demande Alexei Kaliadine.

Le père de famille est convaincu que ces retards sont attribuables à la guerre en Ukraine – un conflit qui aurait, selon lui, rendu les autorités canadiennes plus méfiantes à l’endroit des ressortissants russes.

Avant d’être mère au foyer, Daria travaillait pour un organisme de recherche financé en partie par le gouvernement russe. Mais Alexei Kaliadine est catégorique : sa famille n’a rien à avoir avec le Kremlin.

Nous n’avons offert aucun soutien au gouvernement russe, ni financier, ni intellectuel.

En plus des délais d’immigration, il se dit victime des sanctions imposées par Ottawa à Moscou. Il ne peut pas envoyer d’argent à sa famille, ni même de cartes postales à ses enfants. Je dirais qu’il y a plusieurs sanctions injustes , croit-il.

Un « biais » à l’endroit des Russes?

La situation de la famille Kaliadine n’a rien d’unique. Leur avocat, Lev Abramovich, dit avoir plusieurs clients dans la même situation : de jeunes professionnels qui s’opposent à la guerre et qui cherchent à s'établir au Canada, mais qui se butent à des délais d’attente déraisonnables .

Il y a beaucoup de chercheurs paresseux, qui font leurs vérifications d’antécédents en utilisant Google.

L’avocat accuse les services d’immigration de manquer de rigueur et de pénaliser les citoyens russes lambda plutôt que les élites. Je peux vous dire que la plupart de mes clients y voient un biais , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Lev Abramovich reproche au gouvernement canadien son manque de transparence. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Des données obtenues auprès d’Immigration Canada semblent confirmer cette tendance. En février 2022, avant l’invasion de l’Ukraine, les Russes attendaient en moyenne 42 jours pour obtenir un visa de résidence temporaire. En décembre 2023, ce délai est passé à 383 jours.

Au même moment, les demandes d’asile ont explosé : de 31 en 2021, leur nombre est passé à 440 en 2023 – 14 fois plus. Dans un courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a reconnu que l’augmentation des dossiers en provenance de Russie avait créé un important arriéré de demandes .

Il n’y a aucune transparence, les gens ne savent pas s’ils vont attendre deux semaines ou deux ans , déplore Lev Abramovich.

Abandonner le rêve canadien

Roman Novozhilov ne cache pas sa déception à l'égard des autorités canadiennes. Le Russe a quitté Saint-Pétersbourg avec sa femme et ses enfants quelques semaines après le début de la guerre.

Ouvrir en mode plein écran Roman Novozhilov a quitté Saint-Pétersbourg avec femme et enfants quelques semaines après le début de la guerre. Photo : Getty Images / Hulton Archive

La famille s’est d’abord dirigée vers la Pologne, avec l’espoir d'aboutir au Canada. M. Novozhilov a déjà trouvé un emploi comme camionneur au Manitoba, mais les délais d’immigration bloquent son parcours.

C’est complètement fou d’attendre deux ans pour des vérifications d’antécédents. Si le Canada ne nous répond pas, nous resterons vivre en Pologne , dit-il dans une entrevue par Zoom.

Pourquoi une famille canadienne doit-elle attendre deux ans pour être réunie, alors que des réfugiés ukrainiens qui n’ont aucun lien avec le Canada peuvent facilement venir ici?