Toujours pas de feu vert pour le projet de captage et stockage du carbone des pétrolières

Malgré les crédits d’impôt annoncés par les gouvernements fédéral et albertain, les six plus grands exploitants de sables bitumineux attendent encore des détails pour faire avancer leur projet de captage et stockage du carbone.

Selon le président de Cenovus, Jon McKenzie, la période de négociations est toutefois de plus en plus serrée si le gouvernement fédéral et le regroupement de pétrolières veulent atteindre leurs objectifs climatiques.

Sans aucun doute, si nous voulons atteindre les objectifs de 2030, nous devons aller de l’avant maintenant. Mais nous ne pouvons pas agir tant que nous n’avons pas des certitudes des gouvernements avec lesquels nous négocions , a-t-il indiqué lors de l’appel téléphonique de présentation des résultats financiers de l’entreprise.

Ce sont des projets de plusieurs milliards [de dollars] sur plusieurs années, et ils ne peuvent se réaliser s’ils laissent l’industrie avec un désavantage compétitif.

Le regroupement de six pétrolières appelé Alliance nouvelles voies souhaite construire un projet commun de captage et de stockage de carbone avec un pipeline de dioxyde de carbone (CO 2 ), pour un coût estimé de plus de 16,5 milliards de dollars. Ce projet devrait permettre de réduire les émissions annuelles de CO 2 de ces entreprises de 22 millions de tonnes d’ici 2030.

Le gouvernement fédéral a instauré un crédit d’impôt pour rembourser de 37,5 à 50 % des coûts des équipements de captage, de transport et de stockage du carbone. Ottawa a aussi ajouté des contrats sur différence pour le carbone pour garantir le prix futur de la tarification sur le carbone.

De son côté, l’Alberta a dévoilé un programme pour cette technologie remboursant jusqu’à 12 % des coûts d’investissement dans de tels projets.

Pas de conclusion en vue

Ce sont de bonnes étapes pour faire avancer la décarbonisation, mais [le crédit d’impôt fédéral] a été annoncé il y a longtemps et n’est toujours pas finalisé. Les contrats sur différence ont été annoncés il y a longtemps et nous n’avons toujours pas de détails , a souligné Rhona DelFrari, responsable du développement durable à Cenovus.

Elle a ajouté ne pas avoir de date précise pour la conclusion de ces discussions.

Ce n’est pas le fruit d’une nuit. Cela prend plus de temps que ce que beaucoup de gens voudraient.

Le directeur parlementaire du budget a estimé que le crédit d’impôt à l’investissement d’Ottawa coûtera 5,7 milliards de dollars entre 2022 et 2028.

De nombreuses organisations environnementales s’opposent aux subventions gouvernementales à cette technologie. Environmental Defence, par exemple, qualifie le captage et le stockage du carbone de distraction dangereuse promue par l’industrie pétrolière et gazière pour prolonger ses activités .

Profits en baisse

Par ailleurs, Cenovus a dévoilé un bénéfice de 743 millions de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 784 millions de dollars rapporté à la même période l'an dernier.

Sur l'année, les profits de Cenovus ont atteint 4,1 milliards de dollars.

La production de pétrole de l’entreprise au quatrième trimestre a été une des plus élevées de son histoire, à plus de 808 000 barils par jour.