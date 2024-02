Des manufacturiers canadiens d'équipement de protection individuelle réclament au gouvernement fédéral plus de 5 milliards de dollars en dommages au sujet de sa promesse d'acheter leurs produits pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Quinze fabricants et l'association qui les représente affirment que le gouvernement les a induits en erreur dès le début de la crise sanitaire.

Les plaignants allèguent que le gouvernement fédéral a fait des assertions négligentes et inexactes , qui les ont incités à investir dans l'innovation, la fabrication et la production d'équipement de protection individuelle, comme les masques contre la COVID-19.

Selon eux, le gouvernement a fait des déclarations trompeuses sur les marchés concernant une aide directe aux PME , un approvisionnement flexible et un soutien à long terme aux manufacturiers.

Ils citent le Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19 par lequel Ottawa s'engageait à prendre de nouvelles mesures pour aider directement les entreprises à augmenter rapidement leur production d'équipement ou à réorganiser leurs chaînes manufacturières.

Or, le gouvernement n'aurait jamais conclu de contrat officiel à ce sujet avec ces entreprises canadiennes.

La poursuite de l'Association canadienne des fabricants d'EPI et de 15 de ses membres a été déposée devant la Cour fédérale le 7 février 2023.

La poursuite, dont Radio-Canada a obtenu copie, a été déposée la semaine dernière devant la Cour fédérale pour des faits reprochés qui remontent à mars 2020.

Les plaignants sont 15 petites et moyennes entreprises essentiellement basées en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

Retour sur les faits

À l'époque, l'apparition de la COVID-19 avait incité le gouvernement et la santé publique à établir des mesures extraordinaires pour empêcher la propagation de la maladie, en imposant par exemple l'obligation de porter un masque en public.

À en croire le document, le gouvernement avait identifié dès mai 2020 les masques comme étant des articles essentiels pour contrer une pandémie à transmission aéroportée, invoquant même une exception de sécurité nationale pour acheter des équipements de protection individuelle et créer une Réserve nationale stratégique d'urgence.

Anita Anand était la ministre fédérale des Services publics et de l'Approvisionnement durant la pandémie de COVID-19.

Les plaignants allèguent que le gouvernement avait déclaré aux entreprises en juin 2021 qu'il signerait un contrat de 10 ans avec les 15 PME et leur association pour compenser le fait qu'Ottawa avait acheté des équipements à des compagnies étrangères.

Le gouvernement serait en outre revenu sur sa décision de commander aux 15 PME des masques et d'autres produits pour refaire ses réserves.

Dans leur poursuite, les plaignants affirment qu' ils ont tissé des liens privilégiés avec le gouvernement fédéral, créant ainsi un devoir de diligence envers les PME .

Les 15 entreprises y expliquent qu'elles se sont alors rapidement rééquipées pour fabriquer des équipements de protection pour les Canadiens.

François-Philippe Champagne a pris la tête du ministère fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie durant la seconde partie de la pandémie de COVID-19.

Les plaignants estiment que la promesse du gouvernement de les aider est venue des plus hauts échelons et qu'elle s'est propagée dans tous les ministères qui ont fait affaire avec elles.

Le ministère de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et celui des Services publics et de l'Approvisionnement sont d'ailleurs particulièrement visés dans le document.

Pertes de marchés

Les plaignants allèguent que les fausses assertions du gouvernement leur ont fait perdre des investissements de 88 millions de dollars et des parts de marché d'une valeur estimée à 5,4 milliards de dollars sur une période de 10 ans.

Ils soutiennent enfin que le gouvernement a préféré soutenir la concurrence étrangère en dépit des promesses qu'il avait formulées pour soutenir l'industrie canadienne.

Cette décision a donc privé les entreprises canadiennes d'un accès juste et équitable aux marchés de l'Ontario et du Québec, ainsi qu'au marché canadien des hôpitaux , peut-on lire dans la poursuite.

Aucune de ces allégations n'a été prouvée devant un tribunal et les avocats du gouvernement n'ont pas encore déposé leur document de défense.

L'Association canadienne des fabricants d'équipement de protection individuelle n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.

Le ministère fédéral de la Justice a déclaré que « les avocats examinent actuellement la déclaration en détail pour déterminer les prochaines étapes » et qu'il ne ferait pas d'autres commentaires pour le moment.

Le ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie n'a pas été en mesure de réagir avant la publication de cet article.