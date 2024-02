Le parcours de ski du Pentathlon des neiges raccourci, faute de neige

La faible quantité de neige tombée depuis le début de l’hiver, combinée au temps doux de la première moitié de février, oblige l’organisation du Pentathlon des neiges de Québec à réduire la longueur du parcours de ski de fond.

À deux jours du début des compétitions sur les plaines d’Abraham, les responsables de l’événement ont fait le point jeudi sur les impacts des conditions météorologiques des dernières semaines.

En raison de la faible quantité de neige au sol, les organisateurs ont dû se résoudre à modifier le parcours de ski de fond.

Skier sur le plat

Les athlètes de cette discipline vont demeurer dans le secteur plat de l’anneau de glace des plaines d’Abraham. L’emploi d’un canon à neige n’a pas suffi à couvrir suffisamment les portions en pente du parcours habituel.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : le porte-parole du Pentathlon, Alex Harvey, le PDG de Sun Life au Québec, Robert Dumas, le ministre Jonatan Julien, le fondateur de la compétition, Jean-Charles Ouellet, et le conseiller municipal membre du comité exécutif Jean-François Gosselin. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Le fondateur de la compétition et membre du conseil d’administration du Groupe Pentathlon, Jean-Charles Ouellet, a choisi de voir le bon côté des choses. La situation aurait été plus problématique si le Pentathlon avait été présenté quelques jours plus tôt.

Publicité

Chanceux malgré tout

On est quand même chanceux. Si ça avait été la semaine dernière où c’était de la slush ici… Maintenant, avec le canon à neige puis l’équipe qui est proactive ici, on va être capables de faire des parcours qui vont être intéressants, même s’ils sont différents un petit peu de ce qui était prévu , a confié M. Ouellet.

Le coup d’envoi de la vingtième édition du Pentathlon des neiges Sun Life sera donné samedi. Jusqu’au 25 février, 5800 athlètes de différents niveaux compétitionneront dans les 5 épreuves de la discipline, soit le vélo, la course, le patin, le ski de fond et la raquette.

Avec des informations de Jean-Philippe Martin