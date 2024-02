Une expo sur les familles LGBTQ+ vue par un couple de nouveaux papas

L’exposition itinérante Fierté et résilience : 25 ans d’histoires de familles 2SLGBTQ+ fait halte à Gatineau. Sur les murs de la Galerie UQO , divers témoignages et modèles de parentalité sont présentés. Récemment parents de la petite Juliette, deux mois, Samuel Breau, papa, et André Poliquin, dad, posent leur regard sur cette proposition et évoquent leur propre expérience de parentalité alternative.

Tout le monde devrait voir ça , encourage Samuel Breau. Particulièrement ému en découvrant les témoignages qui ponctuent l’exposition, cet Acadien d’origine et La Pêchois d’adoption se réjouit de la représentativité permise par cette exposition qui parle avant tout de famille, d’amour, d’amour inconditionnel , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Proposée pour marquer les 25 ans de la Coalition des familles LGBT+, l’exposition partage des témoignages issus de différents modèles de parentalité. Photo : Dominic Bachand / Galerie UQO

Le jeune papa trouve inspirant et touchant la diversité des histoires et des témoignages partagés. Ça t'amène à réfléchir à toute la communauté de gens qui vivent des expériences similaires [...], des parents qui ont travaillé fort, qui ont rêvé, qui ont bûché, qui ont foncé contre les préjugés de la société.

Tout le monde veut voir des enfants en santé, entourés de gens qui les aiment. Et c’est ça que c'est.

Pourtant, ce dernier ne se projetait pas dans la parentalité. Ce n’était pas vraiment quelque chose que j'avais imaginé ou dont j'avais rêvé , confie le jeune papa.

Dépasser les préjugés, y compris les siens

Ouvrir en mode plein écran «Tout le monde devrait voir cette exposition», encourage Samuel Breau, ici avec son co-papa et leur fille Juliette. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Tout commence par une histoire d’amour, née sur les bancs de l’Université d’Ottawa. Nous sommes en janvier 2007, aux débuts de Facebook. Sur ce nouveau réseau social, Samuel se laisse séduire par la photo d’un étudiant originaire de Windsor, André Poliquin. Un message et un café marquent le début d’une histoire d’amour qui, 17 ans plus tard, voit l’arrivée de Juliette.

Samuel n’imaginait pas devenir un jour parent, contrairement à André qui caressait depuis longtemps ce projet. Avant même de connaître Sam, je voulais déjà être papa , confie le Franco-Ontarien.

Le mariage était [une sorte de barrière], mais pas la parentalité. Je me suis toujours perçu comme une personne qui pouvait devenir parent.

De son côté, Samuel Breau reconnaît qu’il lui a fallu du temps pour lutter contre ses propres préjugés et se défaire de l’homophobie intériorisée. Ça a pris un bout de chemin à faire pour nous percevoir comme une famille , poursuit-il.

Des modèles de parentalité de toutes les couleurs Modèle dominant à travers la planète, la parentalité hétéronormative n’est pas la seule option pour qui souhaite accueillir et élever un enfant. C’est ainsi qu’est née dans les années 1990 la Coalition des familles LGBT+ . Depuis sa création, l’organisme se bat pour obtenir et faire évoluer au Québec les droits des parents concernés. Entre autres exemples de projets familiaux cités par la Coalition : la soloparentalité, la biparentalité, la pluriparentalité, l’adoption, l’insémination ou encore la grossesse pour autrui.

Des droits encore à acquérir

Trouver une mère porteuse n’aura pas été compliqué, leur amie Laurence Jansson, déjà maman de trois enfants, ayant offert de porter leur bébé. Quelle générosité! Il n’y a pas de mot qui décrit vraiment, l’altruisme, la générosité, la bonté de cette famille de nous avoir offert cela. [...] C'est comme gagner la loterie , résume Samuel.

Ouvrir en mode plein écran André Poliquin et Samuel Breau entourent Laurence Jansson, qui a offert de porter leur enfant. Photo : Gracieuseté de Samuel Breau / David Irvine

Une fois le projet de famille défini, de nombreuses étapes s’ajoutent, comme trouver une donatrice d'œuf, déterminer qui sera génétiquement lié au bébé, s’assurer de la compatibilité des gamètes à travers des tests génétiques, ou encore faire face aux enjeux d’acceptabilité sociale.

Pour les couples hétérosexuels, il peut y avoir des soutiens financiers. Mais pour nous, il n'y en avait pas. C'est donc une barrière importante au sein de la communauté LGBT . Tout le monde ne peut pas payer les sommes qu’on a dû débourser pour ce projet , précise Samuel Breau.

Ouvrir en mode plein écran Comme Juliette est née en Ontario, aucun de ses deux papas n’a eu à passer par un processus d’adoption. Photo : Gracieuseté de Samuel Breau / Gen Labbé, Acrewoods Creative Studio

Au Québec, le papa non génétiquement lié au bébé doit passer par un processus d’adoption. Heureusement, Juliette est née en Ontario, à l'Hôpital Montfort. Et en Ontario, les deux parents [impliqués] dans un processus de femme porteuse sont reconnus sur le certificat de naissance , explique son co-papa.

Incluant des photos, des témoignages écrits et audio accessibles grâce à des codes QR, l’exposition documentaire à la Galerie UQO se poursuit jusqu’au 2 mars. Cette initiative s’accompagnera d’un colloque scientifique le 21 février à l' UQO et d’un troisième volet plus artistique, avec l’exposition du photographe JJ Levine, du 13 mars au 13 avril.

Avec les informations de Jhade Montpetit