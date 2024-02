Le Ice Cross de Sainte-Angèle-de-Mérici est de retour ce week-end

Après un premier événement marqué par le froid extrême l'an dernier, le Ice Cross de Sainte-Angèle-de-Mérici est de retour cette fin de semaine. Cette compétition internationale de descente en patin, la seule organisée au Canada, attire encore une fois cette année des participants du monde entier.

Une centaine de patineurs provenant de 13 pays y sont inscrits cette année, dont le Français Antonin Chiberches.

Ce qui est complexe, c'est l'entraînement parce qu'on ne peut jamais s'entraîner sur des pentes glacées. […] Moi, je m'entraîne dans les skateparks en roller. […] Il y a aussi une bonne partie de préparation mentale puisqu'on arrive dans des endroits qu'on ne connaît pas, ou peu, et il faut très vite s'adapter à l'environnement , a-t-il expliqué, jeudi, au micro d'Info-Réveil.

Ouvrir en mode plein écran Les patineurs ont pu se familiariser avec la piste, jeudi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le comité organisateur a eu besoin de cinq semaines pour monter le site et préparer la piste de 250 mètres de long. Une cinquantaine de bénévoles ont prêté main-forte durant cette période. Certains ont travaillé pendant plus de 300 heures, autant le jour que la nuit.

Ce n'est pas juste monter un chapiteau puis on fait des spectacles. On a vraiment un parcours à créer avec la neige et vous connaissez les conditions qu'on a. […] [Il a] fallu partir au mois de janvier avec des canons à neige , mentionne Jimmy Valcourt, maire de Sainte-Angèle-de-Mérici et co-organisateur de l'événement.

Par rapport aux autres places, on a un parcours qui se démarque.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Valcourt est maire de Sainte-Angèle-de-Mérici et co-organisateur du Ice Cross. Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Malgré le redoux observé la fin de semaine dernière, la qualité de la glace est excellente, selon lui.

La piste, cette année, c'est notre signature.

Les qualifications ont lieu vendredi et les finales, elles, sont prévues samedi.

L'an passé, environ 2000 spectateurs ont assisté à la compétition, malgré le froid glacial. Le maire s'attend à ce qu'il y en ait davantage cette année. Les conditions s'annoncent idéales.

Des dépenses de 70 000 $

Une dépense de 70 000 $ avait été inscrite au budget de Sainte-Angèle-de-Mérici en 2023 pour la tenue de la compétition. Or, l'événement a coûté plus de 100 000 $ à la Municipalité qui a été confrontée à quelques imprévus.

Malgré tout, la même dépense est prévue au budget de cette année.

Cette année, la différence, c'est qu'on a pris la direction de faire le site nous-mêmes pour être autonomes et ne pas être dépendants de firmes externes. C'est notre directeur des travaux publics qui a conceptualisé la piste , indique le maire.

L'idéal, ça serait qu'on rentre dans nos frais et qu'on absorbe [les dépenses] de l'an dernier , ajoute-t-il.

Après le Ice Cross de Sainte-Angèle-de-Mérici, les patineurs s'envoleront vers les États-Unis pour la dernière compétition de la saison. Les précédentes ont eu lieu en Autriche, en France et en Finlande.

L'événement sera de retour l'an prochain.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux