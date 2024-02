Trois communautés s’unissent pour le recrutement de médecins

Les villes de Cochrane, Iroquois Falls et Black River-Matheson doivent bientôt formaliser la création d’une nouvelle corporation à but non-lucratif vouée au recrutement et à la rétention de médecins.

Le maire de Cochrane, Peter Politis, avait annoncé à l’automne l’intention de créer cette corporation qui serait plus efficace qu'un comité de bénévoles, selon les villes.

Il indique que la corporation n’est pas encore officiellement formée, mais qu’une bonne partie du travail a été fait.

Nous sommes encore en train de suivre la procédure légale. Nous prévoyons probablement quelques mois avant que cela soit examiné , affirme-t-il au sujet de cette corporation qui sera nommée Frontier Spirit Physician Recruitment.

Cochrane, Iroquois Falls et Black River-Matheson font déjà partie du réseau du groupe MICs qui gère les hôpitaux dans chacune de ces communautés.

Le maire Politis rappelle que la ville de Cochrane ne compte plus qu’un médecin de famille qui est surmené .

En octobre dernier, le directeur général des services de santé du groupe MICs, Paul Chatelain, avait indiqué qu’il y avait un besoin pour huit médecins dans la région, soit quatre à Cochrane, deux à Iroquois Falls et deux à Black River-Matheson.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Cochrane Peter Politis fait état de progrès dans la création d'une nouvelle corporation pour le recrutement et la rétention de médecins. Photo : Radio-Canada / CBC

Selon le maire Politis, le conseil d’administration de la nouvelle corporation comprendra un représentant de chacune des trois municipalités, un représentant de chacune des deux équipes de santé familiale de la région, trois personnes de la communauté et un représentant du groupe MICs.

Le maire souligne que les trois personnes de la communauté devront poser leur candidature pour siéger au conseil d’administration et seront choisies selon leurs compétences.

Il mentionne qu’une corporation à but non lucratif un meilleur accès au financement que n'importe quelle structure organisationnelle .

Il ajoute qu’il est important que ce ne soit pas seulement les contribuables municipaux qui investissent dans des forfaits financiers pour attirer des médecins.

Selon le maire, le besoin pour des médecins à Cochrane est encore plus grand du fait que la Ville veut inciter des gens à s’établir dans la communauté grâce à la vente éventuelle de terrains résidentiels pour seulement 10 $.

M. Politis souligne que l’intérêt pour ce programme est déjà très élevé, même s’il ne sera probablement pas lancé avant le mois d’avril.

D’ici à ce que la nouvelle corporation pour le recrutement soit finalisée, les trois communautés ont embauché Abbigail Tremblay au poste de recrutement de médecins jusqu’à la fin du mois de mai.

Une fois la corporation créée, un directeur général sera embauché, souligne le maire.