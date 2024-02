Des jaquettes pour faciliter les mammographies à l’hôpital de Maria

Les patientes appelées à subir une mammographie à l'hôpital de Maria peuvent désormais le faire dans un plus grand confort. La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs a dévoilé, jeudi, les nouvelles tuniques roses qui leur sont désormais proposées.

L’hôpital de Maria est pour l'instant le seul établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie à offrir cette alternative à la traditionnelle jaquette bleue ou jaune. La couleur choisie est celle associée à la prévention du cancer du sein.

Ces tuniques, adaptées aux besoins cliniques, ont été développées par une entreprise de Larouche, Confection Imagine, à la demande de la Fondation Santé Jonquière et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran La Fondation Santé Baie-des-Chaleurs a organisé une conférence de presse mercredi pour dévoiler la nouvelle tunique. Plusieurs personnes ayant contribué au projet étaient présentes. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La directrice générale de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs, Amy Chloé Bernard, explique que les jaquettes roses ont été spécifiquement conçues pour améliorer l'expérience des patientes. À l’avant et à l’arrière, elles sont faites en cache-cœur. On peut donc enlever une épaule à la fois pour découvrir un sein à la fois. Ça permet de moins gêner la personne qui passe un examen et c’est aussi un peu plus chaud dans l’hôpital , résume Mme Bernard.

Les jaquettes sont munies d’une banque élastique à la taille ce qui les rend plus faciles à enfiler et leur permet de s'adapter aux différentes physionomies. Une centaine de ces tuniques ont été achetées par la Fondation.

Ouvrir en mode plein écran Radiologiste à l'hôpital de Maria ainsi que cheffe du chef du département d'imagerie médicale au CISSS de la Gaspésie, Marie-Claude Thériault, note que plusieurs femmes se sentent vulnérables lors de la mammographie. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

La docteure Marie-Claude Thériault, radiologiste à l’hôpital de Maria, estime que ces nouveaux vêtements colorés contribuent à humaniser les soins. Celle qui pratique l'imagerie mammaire rappelle qu'un tel test peut mener à un diagnostic de cancer du sein. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, la médecin spécialiste observe une réelle charge émotionnelle chez de nombreuses patientes.

Majoritairement, les femmes se sentent vulnérables quand elles viennent faire cet examen-là. [...] Se retrouver torse nu dans une pièce inconnue, un peu froide, ça n'aide pas.

Environ 2000 mammographies sont réalisées chaque année à l'hôpital de Maria, incluant des examens de dépistage.

Des démones derrière ce projet

Les jaquettes roses ont été achetées grâce à un don d'environ 5800 $. Cette donation provient d'un groupe de cinq femmes qui se surnomment Les Démones de la Baie. Les dames, qui résident entre Nouvelle et Carleton-sur-Mer, organisent des campagnes de financement en lien avec leur passion commune, la motoneige.

Ouvrir en mode plein écran Trois des membres des Démones de la Baie, de gauche à droite : Johanne Boudreau, Vicky Litalien, Nathalie Fleury. Absentes de la photo : Véronique Landry-Boudreau et Annie Bouchard. Photo : Radio-Canada

Les bonnes samaritaines sont aussi unies par la cause du cancer du sein.