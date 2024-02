Churchill Falls : plusieurs séances de négociation depuis le début des pourparlers

Les hauts dirigeants d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador et d’Hydro-Québec se sont rencontrés à au moins cinq reprises depuis l'annonce des négociations sur l'avenir du contrat de Churchill Falls, en février dernier.

Des documents obtenus par Radio-Canada lèvent le voile sur les récents déplacements de la PDG d’Hydro T.-N.-L., Jennifer Williams, qui a voyagé quatre fois au Québec et une fois en Nouvelle-Écosse pour discuter de la centrale hydroélectrique de 5428 mégawatts au Labrador.

L’entente actuelle n’expire qu’en 2041, mais les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec ont annoncé, en février dernier, le début des pourparlers pour redessiner leur partenariat énergétique.

Une entente controversée Le contrat de Churchill Falls, signé en 1969, permet à Hydro-Québec d'acheter 90 % de la production au tarif dérisoire de 0,2 cent/kilowattheure jusqu'en 2041. Le contrat n'a pas de clause d'indexation et le prix de l'électricité sur le marché a explosé peu de temps après la mise en service du projet.

Soupers au restaurant et voyages d'affaires

Selon un document, en mars dernier, les membres des équipes de négociation se sont rencontrés en terrain neutre, en Nouvelle-Écosse, pour deux jours de discussions préliminaires . Un souper pour 16 personnes, neuf Terre-Neuviens et sept Québécois, a été organisé dans un restaurant élégant d'Halifax pour que les négociateurs se connaissent mieux et que les deux équipes aient les discussions les plus constructives possibles . Ce souper avec alcool a coûté 2035,50 $.

Ouvrir en mode plein écran Jennifer Williams, présidente-directrice générale d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, a présenté son rapport annuel à l'hôtel Alt, à Saint-Jean, jeudi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Un reçu daté du 4 mai montre que les trois dirigeants de l’équipe de négociation de Terre-Neuve-et-Labrador – la PDG d’Hydro T.-N.-L, Jennifer Williams; le sous-ministre provincial de la Justice et de la Sécurité publique, Denis Mahoney; et l’ancien PDG de la société d’énergie Fortis, Karl Smith – ont participé à des rencontres sur Churchill Falls, à Montréal, dînant au restaurant Vargas, près du siège social d’Hydro-Québec.

Quelques semaines plus tard, le 12 juillet, Jennifer Williams était de retour à Montréal pour d’autres rencontres avec Hydro-Québec.

En septembre, à la demande du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, elle a aussi participé à la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, à Québec. Pendant cette rencontre, Andrew Furey a affirmé qu’il était ouvert à négocier avec le Québec pourvu qu'on lui montre l'argent . Des questions sur Churchill Falls ont dominé la conférence de presse de clôture de la rencontre.

Jennifer Williams a aussi voyagé à Montréal en décembre pour d'autres rencontres commerciales avec Hydro-Québec, selon la porte-parole d’Hydro T.-N.-L., Jill Pitcher.

Ouvrir en mode plein écran En février dernier, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a fait savoir que le gouvernement Legault devra lui démontrer qu'il est prêt à payer plus pour l'énergie produite à Churchill Falls s'il souhaite prolonger le contrat. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Daly

L'équipe d'Hydro-Québec s'est-elle déplacée?

Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador refusent de dire si des négociateurs québécois ont voyagé à Terre-Neuve-et-Labrador pour des négociations sur Churchill Falls.

Nous ne commenterons pas à ce sujet , a écrit le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre.

Le processus de négociation est actif et se poursuit , a ajouté la porte-parole d'Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, Jill Pitcher, qui a redirigé vers Hydro-Québec nos questions sur les déplacements de l’équipe de négociation québécoise.

Furey et Legault au match du Canadien

Les premiers ministres Furey et Leagult ont été photographiés ensemble, le week-end dernier, au match du Canadien, à Montréal. Si François Legault a publié la photo sur Twitter, son porte-parole, Ewan Sauves, a dit que c’était une activité personnelle et privée du premier ministre.

La porte-parole d’Andrew Furey, Sonja Pomeroy, affirme pour sa part que les deux leaders se sont croisés au match de hockey.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a tenté pendant des décennies de rouvrir le contrat de Churchill Falls, qualifié d' injustice historique par Andrew Furey. Hydro-Québec, qui a assumé les risques financiers liés à la construction du barrage, avait toujours refusé et les tribunaux lui ont toujours donné raison.

Cependant, le gouvernement de François Legault, en quête de nouvelles sources d’énergie propre, ouvre la porte à un compromis. Québec serait prêt à rouvrir le contrat dès maintenant si Terre-Neuve-et-Labrador accepte de construire de nouvelles installations sur son territoire.

Avec des informations de Rob Antle, CBC