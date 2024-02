Un accord interprovincial évitera à une femme de faire 500 km pour recevoir une dialyse

Grâce à un accord récemment signé entre les gouvernements de la Saskatchewan et du Manitoba, Maureen McBratney aura finalement accès aux traitements de dialyse offerts par l’Hôpital général de Flin Flon, situé à 20 km de chez elle, de l’autre côté de la frontière manitobaine. Sans cette entente, la Saskatchewanaise devait parcourir plus de 500 km pour recevoir les mêmes traitements à Saskatoon.

L'année dernière, Maureen McBratney a survécu à une insuffisance rénale extrême grâce à l'intervention des médecins. Actuellement, elle requiert un traitement de dialyse tous les deux jours.

Maureen McBratney était privée d'accès à un traitement près de chez elle en raison de l'emplacement de la clinique de l'autre côté de la frontière manitobaine, à Flin Flon, car elle n'était pas une résidente du Manitoba.

La maison de Mme McBratney est située à Denare Beach, en Saskatchewan, à environ 20 km de Flin Flon, au Manitoba.

Ouvrir en mode plein écran La maison de Maureen McBratney est située à Denare Beach, en Saskatchewan, à environ 20 km de l’Hôpital général de Flin Flon, au Manitoba. Photo : Google Maps

Dans une déclaration écrite envoyée à CBC /Radio-Canada, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a indiqué que les deux provinces collaborent afin d’améliorer l'accès à leurs programmes respectifs de santé rénale et de traitement des maladies rénales.

Dans le cadre de cette collaboration, Santé Manitoba a accepté de permettre à deux patients de la Saskatchewan d'avoir accès à des places de dialyse à Flin Flon , précise la province.

On s'attend à ce que cela réduise le fardeau des déplacements pour ces patients et leur famille, et à leur permettre de recevoir les soins plus près de leurs résidences , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La Saskatchewanaise Mauren McBraney ne pouvait pas se rendre à la clinique située près de chez elle, au Manitoba, pour son traitement de dialyse. (Photo d'archives) Photo : Kendall Latimer

Un porte-parole de la région sanitaire du nord du Manitoba a déclaré que la recherche de places de dialyse à l'Hôpital général de Flin Flon pour les patients saskatchewanais a été un objectif au cours de la dernière année.

Publicité

Les besoins d'expansion ont été reconnus après que la population locale, les patients et les élus de la région de Flin Flon ont mis de l'avant cette initiative essentielle en matière de soins aux patients , précise le porte-parole.

Un soulagement pour la famille McBratney

Maureen McBratney exprime avoir été profondément touchée lorsqu'elle a pris connaissance de cette nouvelle.

[À Saskatoon] nous avons eu de très bons endroits pour séjourner et nous nous sommes fait de très bons amis, mais rien ne vaut le fait d'être à la maison , se réjouit-elle.

J'ai manqué le premier jour de maternelle de mon petit-fils, la première parade d'Halloween. Ce sont des choses que l'on ne peut pas faire , se remémore-t-elle.

Je pense que nous avons pleuré avec mon mari pendant 15 ou 20 minutes quand nous avons appris la nouvelle.

Le fait de ne pas bénéficier d'un traitement à l’Hôpital général de Flin Flon rendrait la situation compliquée pour sa famille, confie Maureen McBratney.

J'ai trouvé cela très bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, car c'est là que se trouve le cabinet de mon médecin de famille. C'est là que je fais mes analyses de sang. C'est là que je passe mes radiographies. Je peux y obtenir tout le reste, sauf la dialyse , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Maureen McBratney, à droite, photographiée avec son mari Greg McBratney, leur petit-fils et deux chiens. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Paige Baschuk

La famille McBratney a fait pression sur les autorités sanitaires et les députés provinciaux pour qu'ils trouvent une solution pour rendre possible la dialyse à Flin Flon.

C'était vraiment un effort commun. Ma fille est une épistolière hors pair. Elle a recueilli tous les noms qui lui venaient à l'esprit des deux côtés de la frontière et a envoyé des lettres aux ministres, à toutes les personnes auxquelles on pouvait penser et qui pouvaient être concernées , précise Mme McBratney.

Avec les informations de Scott Larson