Le blocage de Meta force un journal autochtone à prendre une « pause »

Le journal autochtone Eagle Feather News, établi à Saskatoon, se voit forcé d'arrêter sa publication pour une durée indéterminée. Le blocage des médias par Meta serait la cause des soucis financiers de l'entreprise, estime la rédactrice en chef, Kerry Benjoe.

Cette dernière expliquait en août dernier, peu après le début des moyens de pression mis en place par Meta, que le journal avait observé une diminution radicale de son nombre de pages vues.

Nous avions peut-être 400 000 vues au lieu de 10 000 vues. Cela permettait d'atteindre des personnes non seulement en Saskatchewan, mais aussi au niveau national et mondial , indiquait alors Kerry Benjoe.

Six mois plus tard, elle indique que le journal mensuel n’a plus les fonds pour payer les contributeurs et l’impression d’une prochaine édition.

Depuis plusieurs mois, Eagle Feather News a recours à ses économies pour couvrir les frais d’exploitation de ses activités, mais ses réserves sont maintenant à sec.

C’est désolant. Ce n’est pas un endroit où il fait bon être en ce moment.

Pendant cette pause forcée, la rédactrice en chef espère que le journal saura trouver du financement et de nouveaux commanditaires pour pouvoir reprendre ses activités, que Kerry Benjoe juge essentielles.

Je pense qu'Eagle Feather a un rôle très important à jouer au sein de la communauté, non seulement en racontant des histoires, mais aussi en aidant à former de jeunes auteurs à raconter des histoires des Premières Nations selon leur propre expérience de personne autochtone , souligne-t-elle.

Plusieurs options sont sur la table pour assurer la survie du journal. Kerry Benjoe considère notamment réduire le nombre de publications papier, mettre à jour le site web du mensuel et créer une nouvelle application mobile.

Une possible perte de visibilité pour l'actualité autochtone

Betty Ann Adam, une ancienne journaliste de l'Eagle Feather News, se désole que le journal autochtone n’échappe pas aux pressions que subissent les médiaux locaux partout au Canada.

Ce n’est qu’une des conséquences de la transition du modèle économique. Les journaux n’ont pas trouvé le moyen de tirer profit d'Internet , croit celle qui a également travaillé au journal StarPhoenix de Saskatoon pendant près de 30 ans.

Selon Betty Ann Adam, lorsqu’un journal s’éteint, il s’agit d’une perte terrible pour les citoyens.

Ouvrir en mode plein écran « Nous avons encore tellement d'histoires à raconter », explique la rédactrice en chef du journal, Kerry Benjoe. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

De son côté, la professeure associée de l’Université des Premières Nations du Canada Merelda Fiddler-Potter s’attriste du sort réservé aux nouvelles autochtones.

Pour les populations autochtones, c'est comme si nous venions enfin d'obtenir l'accès à la représentation , dit-elle, se désolant que cette visibilité soit en train de [leur] être arrachée .

Merelda Fiddler-Potter craint que la pause forcée de l'Eagle Feather News signifie que les histoires racontées par les Premières Nations n’auront plus une portée aussi importante auprès des populations non autochtones.

Avec les informations de Janani Whitfield et de Moira Wyton