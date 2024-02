Une enquête sur les abus commis dans l’Église, réclamée par l’avocate d’une victime

L'avocate d'un homme, qui dit avoir été agressé sexuellement il y a plusieurs dizaines d'années par un prêtre et un enseignant d'une école primaire catholique, estime que cette affaire prouve la nécessité de mener une enquête publique sur les abus commis au sein de l'Église.

La corporation de l'Archevêque catholique romain de Vancouver, l'entité juridique représentant l'Église, a conclu un accord avec l'homme de 55 ans connu sous le nom de John Doe au septième jour d'un procès qui a commencé au début du mois et devait durer quatre semaines. L’homme affirme avoir été la victime collatérale d’une culture favorisant les abus.

La procédure a eu lieu devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, au palais de justice de New Westminster. Au début de celle-ci, John Doe a déclaré avoir été violé à l'âge de six ans par le père John Kilty, le prêtre qui dirigeait les activités de l'école primaire Holy Trinity de North Vancouver, et par le professeur d'éducation physique Ray Clavin.

Avertissement : cet article comporte des détails qui pourraient choquer certaines personnes.

L'Église a reconnu les faits, mais a contesté la demande de dommages-intérêts punitifs formulée par la victime. John Doe estime que ces dommages-intérêts sont justifiés en raison de l'existence d'une culture bien ancrée qui donnait du pouvoir aux pédophiles.

L'avocate de la victime, Sandy Kovacs, a expliqué à Radio-Canada/CBC que son client ne souhaitait pas révéler le montant de l’accord. Elle a cependant déclaré qu'il était suffisamment élevé pour laisser penser que l'Église était consciente que des dommages-intérêts punitifs étaient une possibilité très réelle.

Sandy Kovacs a évoqué le fait que d’autres clients ont déposé des plaintes similaires contre John Kilty, décédé en 1983, et contre d'autres responsables de l'Église. L’avocate a alors exhorté la province à organiser une enquête publique similaire à celles qui ont eu lieu ailleurs, notamment dans d'autres pays.

Il faut qu'il y en ait une. Et pourquoi nos dirigeants politiques ne demandent-ils pas une telle enquête? s’interroge-t-elle.

Nous allons nous joindre aux voix des survivants et demander une enquête publique qui aille au-delà de l'expérience des pensionnats, qui est évidemment très grave, [parce que] l'Église catholique a fait du tort à beaucoup d'autres personnes aussi.

Dans son témoignage, John Doe a décrit les abus qui ont commencé lorsqu'il a été inscrit à l’école Holy Trinity, quelques mois après la mort de son père. Il a raconté avoir été agressé sexuellement par le prêtre lors d'une soirée pyjama dans sa maison, qui se trouvait à côté de l'école.

« Terrifié »

Il s'est dit terrifié lorsqu'il a été abusé dans un sous-sol par Ray Clavin, son ancien professeur d'éducation physique, qui serait encore en vie.

La veille de l’accord conclu entre John Doe et l'Église, Sandy Kovacs a recueilli le témoignage d'un prêtre poursuivi par un autre de ses clients pour une allégation d'agression sexuelle.

Le père James Comey a été le prêtre de la paroisse de la Sainte-Trinité de 2005 à 2015. Sandy Kovacs assure que lors de cette période, l'Église avait déjà réglé une autre affaire d'abus impliquant John Kilty.

Ce qui ressort de son témoignage, c'est qu'il dit qu'il n'avait aucune connaissance du fait que le père Kilty avait abusé, disons-le, d'innombrables enfants , a-t-elle déclaré.

« Grave négligence »

Sandy Kovacs a déclaré que l'Église aurait fait preuve d'une grave négligence en n’avertissant pas son propre prêtre du fait que des plaintes pour abus pourraient être déposées .

L’avocate souhaite que la Colombie-Britannique mène une enquête similaire à la commission d’enquête parlementaire mise en place par le gouvernement australien en 2013 pour enquêter sur les allégations de maltraitance d'enfants au sein d'institutions religieuses.

Les plaintes entendues par la commission concernaient un certain nombre d'institutions religieuses différentes, y compris les églises catholique et anglicane.

Plus de 4000 survivants nous ont dit, lors de séances privées, qu'ils avaient été victimes d'abus sexuels dans des institutions religieuses lorsqu'ils étaient enfants , peut-on lire dans le résumé final de la commission.

Les sévices ont eu lieu dans des écoles religieuses, des orphelinats et des missions, des églises, des presbytères, des confessionnaux et dans d'autres lieux.

Avec les informations de Jason Proctor