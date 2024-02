Éric Duhaime en Alberta : « Je veux m’inspirer de ce qui se passe ici »

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a commencé sa tournée albertaine jeudi. Il prévoit rencontrer des acteurs du milieu de l'énergie, des gens d'affaires, des politiciens et des membres de la communauté francophone pour aborder les similarités entre le Québec et l'Alberta.

Éric Duhaime affirme qu'il veut s' inspirer de ce que Danielle Smith fait pour défendre les intérêts de sa province. Je vais aller plus en détail sur comment ils ont fait ça, comment ils sont en train de mettre en place.

Le chef du PCQ avait déjà expliqué qu'il visitait Calgary pour participer à la conférence Project Confederation dans le but de faire une alliance entre autonomistes à travers le Canada .

Des enjeux similaires

Lors d'entrevues qu'il a accordées aux émissions matinales Le café show et Point du jour, Éric Duhaime a souligné des enjeux similaires entre l'Alberta et le Québec, dont celui de l'immigration.

Le chef conservateur québécois pense qu'il serait important d'avoir une nouvelle entente décentralisatrice pour élargir les pouvoirs des provinces.

Et ça [l’immigration] pose beaucoup de défis aux provinces, parce que c'est des provinces qui administrent la santé, l'éducation, les garderies, et même le logement […] Donc, il faut que les provinces aient leur mot à dire dans ces politiques-là , a-t-il déclaré.

Mais la population du Québec, là, elle a beaucoup plus en commun avec les Albertains qu'on le pense.

Un autre enjeu est celui des ressources naturelles. Il souligne que son parti est le seul à vouloir exploiter le gaz naturel et le pétrole sur le territoire québécois.

Publicité

Quand on regarde les sondages, l'opinion publique au Québec est même favorable à ce qu'on exploite notre gaz naturel sur notre territoire. Mais nos politiciens, ils ont tout fait pour essayer d'être contre les hydrocarbures.

Le chef du PCQ juge que les provinces ont intérêt à s'associer, pour mieux faire entendre leur position face au gouvernement fédéral et pour s'opposer à l'« ingérence » de ce dernier.

Mais si on a une alliance des autonomistes, qui sont au niveau provincial conservateur, je pense que dans la famille conservatrice canadienne, on va avoir encore plus de pouvoir pour mettre de la pression , a-t-il souligné.

Coup d'éclat

Pour le professeur en sciences politiques à l’Université de l’Alberta Frédéric Boily, la venue du chef du PCQ s’explique surtout par le besoin d'une certaine attention médiatique, et il a donc besoin de faire certains coups d'éclat . Aucun membre de son parti, y compris le chef, n’a été élu aux dernières élections provinciales. Par conséquent, il risque toujours d'être complètement oublié au Québec, poursuit Frédéric Boily.

En se rapprochant des gouvernements de Danielle Smith et de Scott Moe, M. Boily pense qu’Éric Duhaime tente d’envoyer un message : celui que le PCQ est encore un parti sérieux en ce qui concerne l’autonomisme.

Éric Duhaime sera au micro de Preston Manning demain matin et il doit rencontrer Danielle Smith en après-midi.

Éric Duhaime en Alberta pour unir les forces autonomistes.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Le café show. Éric Duhaime en Alberta pour unir les forces autonomistes ÉMISSION ICI PREMIÈRE Le café show Écouter l’audio (Éric Duhaime en Alberta pour unir les forces autonomistes. 8 minutes 45 secondes) Durée de 8 minutes 45 secondes 8:45

Avec des informations d’Anne-Marie Trickey et les émissions Le café show et Point du jour