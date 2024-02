Fin de la chirurgie vasculaire en Abitibi-Témiscamingue

Les patients nécessitant une opération vasculaire doivent dorénavant se rendre au Centre universitaire de santé McGill, à Montréal, puisque le service, qui était auparavant offert à Amos, n’est plus assuré en Abitibi-Témiscamingue depuis le 1er janvier.

C’est avec une grande déception, et surtout à contrecœur, que le chirurgien Éric Dupras a confirmé à Radio-Canada que la chirurgie vasculaire n’est plus une spécialité offerte à Amos. Il estime que lui et deux autres collègues ont tenu à bout de bras ce service au cours des dernières années en espérant de la relève, qui n’est finalement jamais venue.

Nous, on souhaitait pouvoir maintenir le service pour redonner le flambeau à une recrue qui arriverait avec les nouvelles connaissances et la formation plus moderne, et en faire un service distinct pour que ça puisse continuer en Abitibi, mais malheureusement, on a pas réussi à recruter , explique le Dr Dupras.

Le chirurgien vasculaire est un expert dans l'évaluation, le diagnostic et le traitement des pathologies reliées aux vaisseaux sanguins, excluant ceux du cœur et du cerveau. Il faut savoir que la chirurgie vasculaire est maintenant devenue une spécialité distincte nécessitant un programme complet de cinq ans d’étude universitaire.

Le Dr Dupras et ses collègues sont des chirurgiens généraux thoraciques et pratiquaient aussi la chirurgie vasculaire. La charge de travail était rendue trop importante. Ça devenait impossible de maintenir chacune des disciplines avec le vieillissement de la population , indique Éric Dupras.

Des conséquences pour les patients

Le Dr Dupras dit être bien conscient que la décision de fermer le service n’est pas idéale, et elle a dû être prise à contrecœur.

C’est loin d’être idéal, il s'agit d'une clientèle vulnérable, avec souvent des patients plus âgés, malades, qui ont beaucoup de problèmes de santé différents, à mobilité réduite, aux ressources limitées. Et ce sont de grandes distances, les Abitibiens savent très bien ce que c’est de voyager en hiver, que ce soit par la route ou par les airs , souligne le chirurgien, qui craint d’ailleurs des répercussions importantes pour certaines personnes.

Il va certainement y avoir des situations où le transfert ne pourra pas être fait à temps, et il va y avoir des conséquences malheureuses pour certaines personnes.

Les médecins spécialistes commencent aussi à manquer dans les grands centres, ce qui inquiète le Dr Dupras, qui craint que la région perde d’autres spécialités dans les prochaines années. D’ici quelques années, ce sont plusieurs équipes qui vont être fragilisées si on ne réussit pas à recruter des gens , fait-il observer.

Des coûts importants

Éric Dupras et ses collègues pouvaient voir 400 à 500 patients par année pour des évaluations relatives à la chirurgie vasculaire. De ce nombre, 100 à 150 patients étaient opérés chaque année. Le transfert de toutes ces personnes pourrait représenter des coûts importants.

Quand on fait venir l'avion-ambulance, ce sont des coûts assez astronomiques. Il y a donc un enjeu certainement de coûts , signale le Dr Dupras.

Demandes à Québec : Ç'a été silence radio

Le Dr Éric Dupras précise que lui et ses collègues font des représentations auprès du ministère de la Santé depuis une quinzaine d’années.

Même si le CISSS-AT (Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue) comprend l’importance du dossier, on n'a jamais senti d’intérêt. En fait, ç'a été silence radio, on n'a jamais de retour d’aucune façon aux différentes représentations qu’on a faites. C’est comme si c’était inexistant comme préoccupation pour les gens à Québec , explique-t-il.

On dirait qu’il y a une facilité à se rabattre sur les transferts comme solution à tout, sans nécessairement saisir toutes les subtilités que ça implique.