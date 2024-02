Gilles Lehouillier ferme la porte à un retour au PLQ

Après avoir laissé planer le doute mercredi sur une candidature possible avec les libéraux provinciaux, le maire de Lévis s'est ravisé jeudi matin. Gilles Lehouillier est en réflexion sur son avenir politique, mais uniquement dans le monde municipal.

C’est non. C’est non. C’est réglé , a répété le maire sur un possible retour avec le PLQ , alors qu’il avait laissé la porte entrouverte la veille. Le maire de Lévis a été député libéral à l’Assemblée nationale, mais à 70 ans, il n’a, dit-il, aucune intention de renouer avec son ancienne famille politique.

Quant à son avenir comme premier magistrat de Lévis, il promet d’annoncer sa décision en janvier 2025, soit une dizaine de mois avant les prochaines élections municipales.

Ma réflexion c'est au niveau municipal. En janvier, je ferai connaître ma décision quant au fait que je me représente ou non.

Le maire Gilles Lehouillier dirige la Ville de Lévis depuis plus de 10 ans. Il a été élu pour la première fois en 2013. Il a été réélu avec de très fortes majorités à toutes les élections suivantes.