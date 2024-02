Greenpeace affirme occuper les bureaux de la ministre Freeland

Des militants de Greenpeace affirment occuper les bureaux de la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, à Toronto et réclament que le système financier du pays soit aligné sur les cibles climatiques.

Greenpeace soutient avoir pris la décision extraordinaire d'occuper le bureau de circonscription, car lorsqu'il s'agit d'action climatique, il est trop tard .

La Presse canadienne s'est entretenue avec Patrick Bonin, le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace, qui fait partie des militants qui participent à cette manifestation.

La ministre des Finances est responsable de la rédaction du budget, elle est en consultation actuellement sur ce qu'il va y avoir dans le budget et là on ne veut plus que le gouvernement fédéral recule par rapport à la lutte climatique , a indiqué le militant.

On veut qu'elle réglemente les banques qui actuellement continuent de financer à coups de dizaines de milliards de dollars les énergies fossiles et d'alimenter la crise climatique au lieu que cet argent-là aille dans les solutions , a dénoncé Patrick Bonin.

On est prêt à rester toute la journée, voire toute la nuit même. Des gens sont prêts à se faire arrêter s'il le faut , a ajouté le militant.

Selon Greenpeace, huit militants occupent le bureau de la ministre depuis environ 11 h jeudi.

Plus de détails à venir