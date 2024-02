Plus de 2000 frênes bientôt abattus à Québec à cause de l’agrile

La Ville de Québec poursuit l’intensification de ses efforts visant à limiter la propagation de l’agrile du frêne sur son territoire. D’ici le 1er avril, 2155 arbres supplémentaires seront abattus dans 9 parcs et boisés de la capitale.

Près de 70 % des coupes (1502 arbres sur 2155) seront effectuées dans le quartier Duberger–Les Saules. Uniquement au parc Duberger, 800 frênes disparaîtront du paysage au cours des six prochaines semaines.

Le parc du Marais sera pour sa part amputé de 435 arbres.

Au domaine de Maizerets, situé dans le quartier du même nom, 350 arbres seront abattus. Le nombre de frênes à couper au parc du Bois-de-Coulonge, à Sillery, s’élève quant à lui à 280.

Contrairement aux autres parcs et boisés touchés par les interventions à venir, le parc du Bois-de-Coulonge n’est pas sous la responsabilité de la Ville de Québec, mais sous celle de la Commission de la capitale nationale du Québec.

L'agrile du frêne se nourrit exclusivement des différentes espèces de frênes. (Photo d'archives)

Notons que les 2155 arbres à abattre incluent les interventions reportées de 2022-2023.

Coupes inévitables

La vice-présidente du comité exécutif responsable des milieux naturels et de la biodiversité à la Ville de Québec, Marie-Josée Asselin, affirme que ces interventions sont inévitables pour atténuer les ravages causés par l’agrile du frêne, un insecte envahissant et destructeur qui attaque et tue les différentes espèces de frênes.

Elle rappelle que la Municipalité s’est engagée à sécuriser les aménagements des boisés, les lieux publics à proximité et les propriétés avoisinantes par rapport à la chute de branches ou de troncs de frênes attaqués par l’agrile .

C’est un travail important, car nous devons fournir aux citoyens de la ville un environnement sécuritaire en tout temps , affirme Mme Asselin dans un communiqué publié jeudi.

Cette coupe longitudinale d'un frêne infesté par l'agrile met en évidence les traces caractéristiques laissées par cet insecte ravageur. (Photo d'archives)

Depuis la détection d’un premier arbre infesté par l’agrile en 2017, la Ville de Québec a mis en place une série de mesures visant à limiter ses impacts sur la canopée, dont un programme de remplacement des frênes retirés par d’autres espèces d’arbres.

Vie prolongée

La Municipalité procède également à des injections de TreeAzin™, un biopesticide d'origine naturelle, afin de prolonger temporairement la durée de vie des frênes exposés à l’agrile.

Depuis que l'agrile du frêne a été détecté pour la première fois à Québec en 2017, des milliers d'arbres ont été abattus. (Photo d'archives)

À terme, la Ville de Québec prévoit d’abattre la totalité des frênes situés sur son territoire. Elle invite d’ailleurs les propriétaires possédant des frênes sur leur terrain à planifier dès maintenant leur abattage afin d’éviter un état de dépérissement trop avancé qui risque de provoquer des bris de branches ou de troncs morts .

La Ville offre une subvention pour aider les propriétaires à réduire les coûts liés à l’abattage et à la disposition du bois de frêne. L’aide offerte peut atteindre jusqu’à 1000 $ par frêne abattu pour un maximum de 2000 $ par immeuble admissible.