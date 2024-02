Une autre épicerie ferme au centre-ville de Rouyn-Noranda

L'épicerie IGA de Rouyn-Noranda, située sur l'avenue Larivière, au centre-ville, fermera ses portes le 14 avril.

Le propriétaire invoque l’état du bâtiment et des installations vieillissantes pour justifier la décision.

C’est une décision très difficile qui n’a pas été prise à la légère. Après avoir évalué la situation et envisagé différentes options, nous en sommes venus à la conclusion de fermer le magasin , indique le propriétaire, Éric Lambert, dans un communiqué de presse.

Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une annonce difficile et nous nous assurerons d’offrir tout le soutien nécessaire.

Il s'agit de la deuxième fermeture d'épicerie au centre-ville en quelques années. Sobey's n'a pas l'intention d'ouvrir d'autres magasins à Rouyn-Noranda, alors que deux autres IGA ont déjà pignon sur rue.

Ce n'est pas une décision facile à faire, mais avant de prendre la décision, on a évalué la situation comme il faut. Les équipes en sont venues à la conclusion que le bâtiment est âgé et les équipements aussi. L’investissement aurait été trop important, affirme la porte-parole de Sobey’s, Anne-Hélène Lavoie.

Les employés pourraient être mutés à une autre épicerie.

Ouvrir en mode plein écran L'un des autres IGA de Rouyn-Noranda est situé dans le secteur Senator. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Perron

C’est certain que l'objectif qu’on a c’est de relocaliser le plus d’employés possible dans les deux autres magasins avoisinants. On parle d’un total de 70 employés, une bonne partie à temps partiel , précise Anne-Hélène Lavoie.

Certains produits invendus à la fermeture seront envoyés vers un autre magasin et les stocks restants, donnés à la Ressourcerie Bernard Hamel.