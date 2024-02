Pêches et Océans Canada (MPO) envisage de ne pas permettre la pêche à la civelle au printemps au grand désarroi des détenteurs de permis.

Selon le ministère, c'est une question de sécurité, car le braconnage a mené à beaucoup de violences et de menaces autour des rivières des maritimes où naissent les bébés anguilles qui se vendent 5000 $ le kilogramme.

En quoi l'interdiction de pêcher va-t-elle dissuader le braconnage? , demande Rick Perkins, le député conservateur de South Shore-St. Margarets.

La sous-ministre Annette Gibbons explique que ça va empêcher de mélanger les captures illégales et légales.

Cette année, toutes les récoltes seront illégales , dit-elle. Nous sortirons en force!

Ouvrir en mode plein écran Tien Nguyen est propriétaire de Neptune Canada et emploie une vingtaine de pêcheurs néo-brunswickois pour remplir le quota de pêche à la civelle de l’entreprise. Photo : Gracieuseté de Tien Nguyen

Une stratégie qui ne tient pas la route selon le propriétaire de Neptune Canada, Tien Nguyen, qui emploie une vingtaine de pêcheurs du Nouveau-Brunswick pour remplir son quota de captures de civelles dans une vingtaine de rivières spécifiques situées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

C'est une très mauvaise idée , dit-il. La ministre LeBouthillier fait un échec total sur toute la ligne[..].Annuler, ça va être catastrophique pour mes pêcheurs, [...] catastrophique pour l'industrie.

Il rapporte que l'industrie de pêche à la civelle en Atlantique emploie près de 300 personnes, et que ces gens là, si la saison de pêche est annulée, se retrouveraient du jour au lendemain sans revenu.

Il dit que ses pêcheurs ont été intimidés et même kidnappés, mais à son avis, c'est aux braconniers d'écoper des conséquences, pas aux pêcheurs.

À six semaines de la saison, ils se réveillent et ils veulent faire quelque chose , déplore Tien Nguyen. Mais ils ont eu tout le temps, ils auraient pu le faire depuis des années.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Michel Samson. Photo : Radio-Canada

L'avocat Michel Samson qui représente l'entreprise Wine Harbour Fisheries pense aussi que le gouvernement fédéral fait trainer les choses dans ce dossier.

Si on arrête la civelle non autorisée à quitter le pays, la pêche illégale va arrêter enfin parce qu'il n'y aura pas de moyen de quitter le pays , dit-il.

Michel Samson ne comprend pas pourquoi le MPO n’alloue pas plus de ressources pour combattre le braconnage près des rivières, mais surtout avec un système de traçabilité des captures.

Ouvrir en mode plein écran Des pêcheurs de civelles près d’une rivière du comté d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. En 2023. L'image est prise à partir d'une caméra installée par le titulaire du permis Atlantic Elver Fishery et montre ce que l'entreprise considère comme du braconnage. Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

Stanley King, qui détient lui aussi un permis commercial de pêche à la civelle en Atlantique a l’impression que les pêcheurs parlent dans le vide.

La ministre a décidé d'abandonner et de laisser cette pêche au criminel , affirme-t-il

Il rapporte que les pêcheurs de civelles en Atlantique demandent un système de traçabilité pour s'assurer que la civelle qui est exportée a été pêchée légalement. Un système qui a fait ses preuves dans le Maine, mais que le ministère n'a toujours pas implanté au Canada.

Dans une récente rencontre avec les gens du ministère, Stanley King dit avoir présenté un projet pilote d'un système de traçabilité financé par l'industrie et mis à l'essai dans la dernière année,

Ouvrir en mode plein écran Stanley King est titulaire d'un permis commercial de pêche à la civelle en Atlantique et il affirme que l'application de la fermeture de la pêche par le MPO au printemps 2023 a été « scandaleusement faible ». Photo : Radio-Canada / David Laughlin

C'est extrêmement frustrant , confie le pêcheur. Ils ne veulent pas mettre en place un système et ne veulent pas utiliser le nôtre, mais ils disent devoir fermer la pêche parce qu'il n'y a pas de système de traçabilité.

Devant cette impasse, Stanley King est convaincu que la pêche à la civelle n'ouvrira pas cette année.

La ministre des Pêches promet tout de même des consultations avant de rendre sa décision le 23 février.

D’ici là, Tien Nguyen a bien l'intention de se faire entendre.

On va répondre, c'est sûr qu'on va répondre , dit-il. On va dire qu’on est contre la fermeture de la pêche. On va leur demander de se concentrer sur la protection, sur la conservation de l'espèce et de mettre des agents sur les routes, sur les rivières et de surveiller tous les points de pêche illégaux.

Avec les informations de Adrien Blanc et Catherine Morasse