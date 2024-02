Violation de domicile avec agression à East Gwillimbury : des suspects recherchés

Des suspects sont recherchés en raison d'une violation de domicile avec agression qui a eu lieu à East Gwillimbury, à 60 km au nord de Toronto, le 14 février.

Les policiers de la région de York affirment être à la recherche de plusieurs suspects .

Les policiers ont été appelés à se rendre dans une maison située dans le secteur de la promenade Charlotte Abby et de la route Holland Landing pour un cambriolage. Un résident de la maison a déclaré que plusieurs suspects masculins s'étaient introduits dans la résidence armés de pistolets. Un suspect a frappé l'une des victimes avec on pistolet tout en lui demandant de l'argent. Les suspects se sont emparés de divers objets de valeur appartenant aux victimes, puis ont pris la fuite à bord d'un véhicule de couleur claire. [...] Les suspects sont décrits comme des hommes portant des masques, des vêtements sombres et des chandails à capuchon , lit-on dans un communiqué de presse publié le 15 février.

Le cambriolage a été en partie filmé. La vidéo a été publiée par les policiers.