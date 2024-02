La Véloroute des Baleines longe maintenant toute la route 138, de Tadoussac à Kegaska

La Véloroute des baleines a pris du galon. Depuis cette année, elle couvrira la totalité de la route 138 sur la Côte-Nord, soit de Tadoussac à Kegaska, affirme le directeur général de la Corporation de la Véloroute des baleines et coordonnateur de la randonnée Vélo-Vallée, Denis Villeneuve, de passage à l'émission Bonjour la Côte.

La Véloroute des Baleines s'arrêtait auparavant à Baie-Trinité. L'implication de personnes de l'est du territoire a permis cette expansion, explique Denis Villeneuve. Il souhaite maintenant que l'entièreté du réseau cyclable soit aux normes de la Route verte.

Ouvrir en mode plein écran Denis Villeneuve est le directeur général de la Corporation de la Véloroute des Baleines (archives). Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Denis Villeneuve ajoute qu'un projet est aussi en branle avec les Innus de Pessamit pour relier la communauté à la rivière Papinachois avec une piste cyclable.

On a une région magnifique, il faut se le dire. Tourisme Côte-Nord a fait récemment du beau travail. Ils sont allés prendre des photos avec des cyclistes : les embouchures de rivières, les plages, tous les couchers de soleil, les levers de soleil. Pour les cyclistes de Québec et de Montréal, lorsqu'on leur présente des photos comme ça, c'est sûr et certain qu'ils vont venir rouler dans notre région. On en est très fier , soutient Denis Villeneuve.

8e randonnée Vélo-Vallée

Par ailleurs, la 8e randonnée Vélo-Vallée aura lieu le 23 juin. Pour les cyclistes d'expérience, le défi sportif se fera entre Baie-Comeau et Longue-Rive. Pour les autres, le départ se fera à Portneuf-sur-Mer ou à Longue-Rive. Plus d'une centaine de cyclistes sont attendus.

L'argent amassé durant l'événement sera remis à La Vallée des Roseaux ainsi qu'à la Corporation Véloroute des Baleines.

L'an dernier, 85 000 $ ont pu être récoltés, avec une participation record de 102 cyclistes.

Ceux qui souhaitent prendre part à l'événement peuvent s'inscrire en ligne, sur le site de La Vallée des Roseaux.