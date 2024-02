400 000 $ pour aider Diffusion Saguenay à renouveler ses équipements

Diffusion Saguenay sera en mesure de renouveler les équipements techniques de ses trois grandes salles de spectacles grâce à une subvention de Québec frôlant les 400 000 $.

Le montant provient du programme Aide aux immobilisations. Il permettra au diffuseur de se munir entre autres de nouveaux systèmes de sonorisation, de nouveaux projecteurs, de consoles de son et d’équipements d’éclairage intelligents.

[Notre projet d’acquisition] nous permettra d’optimiser les ressources, tant humaines qu’énergétiques, tout en offrant à notre personnel et à nos clients une expérience artistique à la hauteur de leurs attentes.

La subvention du ministère de la Culture et des Communications représente 80 % des investissements qui seront faits au Théâtre C, au Palace et au Théâtre du Palais municipal. La valeur totale des investissements nécessaires au projet est évaluée à environ 500 000 $.

Ouvrir en mode plein écran Diffusion Saguenay souhaite améliorer l'expérience des spectateurs avec cette modernisation. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Diffusion Saguenay emploie 169 personnes, dont 22 permanents. L’organisme évalue ses retombées économiques à 16 millions de dollars.

Rappelons que Diffusion Saguenay est en lice pour l’obtention du prix Diffuseur de l’année au prochain Gala Les Olivier, le 24 mars.