Le Cinéma Impérial abandonne les Rendez-vous Québec Cinéma 

À moins d’une semaine de leur soirée d’ouverture, les Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) se voient dans l’obligation de déplacer dans d’autres salles montréalaises les projections prévues au Cinéma Impérial, qui se retire du festival. Malgré la suspension de ses activités le 31 janvier dernier, l'établissement centenaire s’était pourtant engagé à présenter plusieurs films pendant les RVQC.

L’équipe d’organisation du festival avoue être pour le moins surprise par ce revirement de situation de dernière minute. Ils nous répétaient qu’il n’y avait aucun problème pour le festival, que les événements pouvaient se tenir malgré la situation. Et finalement, la semaine dernière, ils ont annoncé que ce ne serait pas possible , explique au téléphone Geneviève Lefebvre, responsable des relations de presse des RVQC .

On a trouvé des plans B, et tout est bien qui finit bien, mais ce n’est pas le genre de nouvelles que tu aimes recevoir à quelques jours du début de ton festival , a-t-elle ajouté.

Le Cinéma Impérial n’a fourni aucune explication officielle aux RVQC pour expliquer sa décision. Contactée par Radio-Canada, la direction du cinéma a affirmé par courriel qu'elle ne donnerait pas d'entrevue pour le moment.

Les activités du Cinéma Impérial sont suspendues depuis le 31 janvier, afin de nous permettre de nous concentrer sur les projets de restauration et de rénovation , a toutefois écrit Benoît Clermont, porte-parole du CA de la salle de cinéma.

Les négociations se poursuivent avec Patrimoine Canada à Ottawa, et les pourparlers vont bien. Nous ne manquerons pas de rendre public tout développement à cet égard.

Les RVQC , qui présenteront plus de 200 films, dont 52 en première, se tiendront du 21 février au 2 mars à Montréal.

Dix projections déplacées

Les films d’ouverture et de clôture des RVQC , Lucy Grizzli Sophie et Au boute du rien pantoute, sont désormais programmés respectivement au Théâtre Outremont (21 février) et au Cinéma du Musée (2 mars).

Six films seront projetés au Cinéplex Odéon Quartier Latin : Dans une galaxie près de chez vous, Malartic, Les chambres rouges, Ru, Richelieu et Ma cité évincée. Le Grand Rendez-vous Radio-Canada, où seront présentés en primeur les deux premiers épisodes de la saison 3 de C’est comme ça que je t’aime, se tiendra à la Salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Finalement, Le Cabaret des curiosités 100 % queb, où seront projetés plusieurs courts métrages déjantés, se déroulera au National. Les RVQC ont affirmé dans un communiqué que les détentrices et détenteurs de billets touchés par ces changements seraient contactés prochainement.

Un bâtiment classé patrimonial qui croulait sous les dettes

Le Cinéma Impérial, bâtiment classé patrimonial construit en 1913, a accueilli depuis ses débuts un grand nombre de premières de films et de festivals de cinéma. En décembre dernier, le cinéma avait évoqué sa possible fermeture, avec une suspension de ses activités à compter du 31 janvier.

Depuis 2017, il tentait de lancer un projet pour restaurer ses éléments patrimoniaux et moderniser sa salle. Si le gouvernement du Québec s’est engagé à financer le projet, d'une valeur totale de 19 millions de dollars, à hauteur de 5,6 millions, le gouvernement fédéral n’a pas offert assez de soutien, selon les responsables du lieu de diffusion.

Sans un apport suffisant du gouvernement du Canada, la faisabilité de ce projet est lourdement compromise, et le Cinéma Impérial devra mettre fin à ses activités , avait déclaré Benoît Clermont le 11 décembre dernier.

Au cours des six dernières années, le Cinéma Impérial a pu compter sur un appui financier de 8,5 millions de dollars de Québecor. L'entreprise est venue au secours de cet organisme sans but lucratif en 2017, alors qu’il était menacé de saisie. Toutefois, Québecor, qui a annoncé en novembre le licenciement de 547 personnes au sein du Groupe TVA, a décidé de cesser son appui financier.