Nemo sait compter… pour protéger son territoire

Les poissons-clowns à trois bandes (Amphiprion ocellaris) seraient capables de distinguer les individus de leur espèce des autres espèces rayées en comptant les barres verticales qu’ils possèdent sur leurs flancs, affirment des biologistes japonais dont les travaux sont publiés dans le Journal of Experimental Biology (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Ouvrir en mode plein écran Le poisson-clown possède une relation symbiotique avec certaines espèces d'anémones. Photo : iStock / cbpix

Un hôte bienveillant, mais…

Dans la nature, Amphiprion ocellaris est un hôte bienveillant puisqu’il permet aux poissons de plusieurs espèces de visiter les anémones de mer avec lesquelles il vit en partenariat.

Il existe toutefois une exception : les poissons de sa propre espèce qui ne font pas partie de sa colonie. Ces derniers ne sont pas les bienvenus puisqu’ils représentent une menace territoriale qu’il faut absolument chasser.

Cette capacité de compter le nombre de bandes permet d’informer la hiérarchie sociale de la colonie de la menace qui la guette , notent la biologiste Kina Hayashi et ses collègues de l’Institut de science et technologie d'Okinawa.

Les expériences

Pour comprendre comment les poissons-clowns déterminent l'espèce à laquelle appartiennent leurs visiteurs, l’équipe nipponne a mené deux expériences avec 120 poissons-clowns élevés en laboratoire.

Ouvrir en mode plein écran Des poissons-clowns élevés en laboratoire. Photo : OIST

Dans la première, elle a placé différentes espèces de poissons (portant différents nombres de barres blanches) dans de petits boîtiers à l'intérieur d'un aquarium contenant une colonie de poissons-clowns. Ils ont ainsi pu observer à quelle fréquence et pendant combien de temps les poissons fixaient agressivement le boîtier et l'encerclaient.

Dans une seconde expérience, l’équipe a présenté à une colonie de poissons-clowns différents disques en plastique qui présentaient des nombres différents de bandes afin de mesurer leur niveau d'agressivité par rapport à ces modèles.

Ouvrir en mode plein écran Les modèles en plastique utilisés pour mesurer le comportement agressif du poisson-clown. Photo : Kina Hayashi

Les deux expériences ont permis de constater que les poissons-clowns attaquent les représentants de leur propre espèce beaucoup plus fréquemment et agressivement que les autres.

La fréquence et la durée des comportements agressifs des poissons-clowns sont les plus élevées envers les poissons ayant trois barres comme eux, alors qu'ils sont plus faibles avec les poissons ayant une ou deux barres, et les plus faibles envers ceux qui n'avaient pas de barres verticales.

Ainsi, selon la chercheuse, ces observations montrent hors de tout doute que ces poissons sont capables de compter le nombre de barres sur les flancs des autres poissons pour établir s’ils appartiennent à leur espèce. On recense 28 espèces de poissons-clowns qui possèdent entre zéro et trois bandes blanches.

Ouvrir en mode plein écran Des poissons-clowns. (Amphiprion Ocellaris) Photo : iStock

Vivre en symbiose

Amphiprion ocellaris vit dans une relation symbiotique avec l’anémone de mer (Heteractis magnifica) qui possède de minuscules tentacules libérant des composés toxiques qui lui permet d'immobiliser ses proies (petits invertébrés, poissons). Or, le poisson-clown naît avec une armure de mucus qui, à l’âge adulte, est plusieurs fois plus épaisse que celle des autres poissons, ce qui lui permet de vivre tranquillement en colonie au sein des anémones.

A. ocellaris est intéressant à étudier en raison de leur relation symbiotique unique avec les anémones de mer. Nos travaux montrent toutefois que nous ignorons beaucoup de choses sur la vie dans les écosystèmes marins en général , indique Kina Hayashi.

Si le poisson-clown peut nous surprendre par sa capacité à compter les barres et à maintenir des hiérarchies sociales strictes, on peut se demander combien d'animaux et de comportements remarquables doivent encore être découverts dans les fragiles récifs coralliens, des écosystèmes menacés.

De plus, ces travaux ont permis d’observer une hiérarchie stricte dans les colonies de poissons-clowns qui déterminent quels poissons attaquent l'intrus.

Dans la nature, une colonie se compose généralement d'une femelle alpha, d'un mâle et de plusieurs juvéniles. La position sociale au sein de la colonie est déterminée par de très légères différences de taille. Les poissons-clowns ne naissent pas avec trois rayures, ils obtiennent leur troisième et dernière lorsqu'ils atteignent une taille suffisante.

C'est pourquoi l'alpha en place utilise des méthodes sévères pour maintenir le statu quo, notamment en chassant les membres de la colonie s'ils deviennent trop gros , expliquent les chercheurs.

Les plus longs Amphiprion ocellaris atteignent 11 cm. On estime qu’à l’état sauvage, ces poissons qui peuplent les eaux chaudes des océans Indien et Pacifique, du Japon jusqu’au nord de l’Australie, peuvent vivre entre 6 et 10 ans.