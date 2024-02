La Berlinale ouvre avec un film dramatique irlandais

Le festival du cinéma de Berlin démarre jeudi avec la première mondiale d'un drame irlandais mettant en vedette Cillian Murphy, dans un contexte inflammable avec la guerre au Proche-Orient et en Ukraine.

Je pense que nous sommes là pour voir comment les artistes répondent au monde dans lequel nous vivons actuellement. Je suis curieuse de voir ce qu'ils en font , a déclaré la présidente du jury de la Berlinale, l'actrice mexicano-kényane Lupita Nyong'o, lors de la conférence de presse d'ouverture à Berlin.

Lupita Nyong'o est la première personnalité noire de l'histoire de la Berlinale à présider le jury, chargé de départager les 20 films en compétition pour l'Ours d'or, la plus haute récompense du festival. Le vainqueur succédera au documentaire Sur l'Adamant, du Français Nicolas Philibert.

Ouvrir en mode plein écran Lupita Nyong'o est la première personnalité noire de l'histoire de la Berlinale à présider le jury. Photo : Getty Images / Andreas Rentz

Le festival berlinois, qui a lieu du 15 au 25 février, ouvre le bal des trois grands festivals européens, avant Cannes en mai et Venise en septembre.

Pour sa 74e édition, il présente une programmation éclectique avec des réalisateurs et acteurs du monde entier, des vedettes, des documentaires politiques et du cinéma d'art et d'essai.

Small Things Like These (Ce genre de petites choses), dans lequel joue Cillian Murphy, l'un des favoris dans la course aux Oscars cette année, est la première œuvre présentée parmi les 20 films en compétition.

Ouvrir en mode plein écran Cillian Murphy a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans « Oppenheimer » lors des Golden Globes. Photo : Associated Press / Chris Pizzello / Invision

Adaptation du succès littéraire de l'Irlandaise Claire Keegan, il s'inspire de l'histoire vraie de mères célibataires exploitées par des sœurs catholiques.

Publicité

Dirigé par le cinéaste belge Tim Mielants, Cillian Murphy incarne un père dévoué qui découvre le secret des blanchisseries de la Madeleine : entre les années 1920 et 1990, dans des couvents, des nonnes maintenaient en servitude de jeunes femmes après avoir donné à l'adoption leurs bébés, nés hors mariage.

Nous sommes convaincus que cette histoire qui allie la bonté envers les plus fragiles et la volonté de s'élever contre l'injustice trouvera un écho auprès de tous , a estimé récemment l'Italien Carlo Chatrian, qui codirige la Berlinale pour la dernière fois avec la Néerlandaise Mariette Rissenbeek. Ils seront remplacés l'an prochain par l'Américaine Tricia Tuttle.

Martin Scorsese honoré

Parmi les vedettes attendues à Berlin, le légendaire réalisateur américain Martin Scorsese se verra remettre un Ours d'or d'honneur pour sa carrière.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur américain Martin Scorsese se verra remettre un Ours d'or d'honneur pour sa carrière. Photo : Getty Images / TIZIANA FABI

Le premier long métrage de la Québécoise d’adoption Meryam Joobeur, Mé el Aïn (Là d'où l'on vient), sera présenté en compétition officielle. Elle avait connu un grand succès avec son court métrage Brotherhood, nommé aux Oscars en 2020. Là d'où l'on vient est une coproduction de la France, du Canada et de la Tunisie.

Ouvrir en mode plein écran « Là d'où l'on vient » raconte l'histoire d'Aïcha, une mère de famille en Tunisie qui est bouleversée par le départ de ses deux fils à la guerre. Photo : Maison 4:3 / Midi La Nuit

Sont aussi attendus le Mexicain Gael García Bernal, dans Another End, en compétition, Rooney Mara, prix d'interprétation à Cannes en 2015 pour Carol et qui jouera Audrey Hepburn l'an prochain dans un biopic, et Omar Sy, qui poursuit sa carrière internationale. Le Sud-Coréen Hong Sang-Soo retrouve Isabelle Huppert.

Publicité

La Franco-Sénégalaise Mati Diop (Grand Prix à Cannes en 2019 pour Atlantique) présente Le Retour, un documentaire sur la restitution des trésors royaux d'Abomey au Bénin, pris lors de la colonisation du pays.

La politique au rendez-vous

Lundi dernier, les organisateurs s'attendaient déjà à ce que les films ne soient pas les seuls invités à au festival, qui s'est toujours caractérisé par son engagement politique. La 74e Berlinale s'ouvre dans un contexte inflammable, après quatre mois de guerre au Proche-Orient.

L'Allemagne a affiché un soutien résolu à Israël depuis l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le territoire israélien, et la guerre d'Israël contre le Hamas qui a suivi dans la bande de Gaza.

Mi-janvier, une campagne de boycottage a été lancée par des artistes, dont le prix Nobel de littérature française Annie Ernaux, contre les institutions culturelles allemandes, accusées de réprimer les voix palestiniennes.

La Berlinale a assuré ne pas être touchée par ce boycottage alors que d'autres manifestations culturelles à Berlin ont connu des annulations.

Autant de sujets qui résonneront à l'écran, d'un film allemand en compétition sur la résistance au nazisme, à une relecture du Rhinocéros d'Eugène Ionesco par Amos Gitaï, grande voix du cinéma israélien, avec Irène Jacob.

Lors de la conférence de presse du jury jeudi, Lupita Nyong'o et le réalisateur allemand Christian Petzold, ont été interrogés par un journaliste sur leur signature en décembre dernier d'une lettre ouverte appelant au cessez-le-feu à Gaza.

Je suis toujours pour la paix et je prône la discussion, ce que nous ferons ici, espérons-le , a répondu le réalisateur allemand. La présence annoncée de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) à la cérémonie d'ouverture, la semaine dernière, avait suscité des protestations parmi les professionnels du cinéma allemand.

Questionné sur la décision de la direction du festival d'annuler l'invitation faite à ces élus du parti allemand d'extrême droite, Christian Petzold a répondu que ces cinq gars importaient peu. Il y a des centaines de milliers de personnes (en Allemagne) qui manifestent contre eux et ils sont bien plus importants que ces cinq personnes , a-t-il dit sous les applaudissements.

La Berlinale a souligné son inquiétude face à la montée de l'antisémitisme, du sentiment antimusulman, des discours de haine et d'autres attitudes antidémocratiques . L' AfD a dénoncé un geste d'exclusion .

Lupita Nyong'o s'est par ailleurs félicitée du nombre inhabituellement important de films en provenance du continent africain en lice pour l'Ours d'or (trois), et présentés à la Berlinale. J'ai hâte de voir ces œuvres et je ne serai jamais rassasiée d'en voir davantage , a-t-elle dit.

Jusqu'ici, aucun cinéaste africain n'a remporté l'Ours d'or. Parmi les vingt œuvres de la sélection, se trouve notamment Black Tea, une histoire d'amour dans la communauté africaine de Canton du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako et Dahomey de la Franco-Sénégalaise Mati Diop, un documentaire sur la restitution des trésors royaux d'Abomey au Bénin, pillés lors de la colonisation du pays.