Il y a une semaine, la direction du Lycée international français des provinces de l'atlantique, LIFPA, officialisait le projet d’un établissement à Halifax dont l'ouverture est prévue en septembre. Le maire, Mike Savage soulignait que la présence importante des Libano-Canadiens dans la municipalité avait joué un rôle dans cette implantation. Mais quelle est la place de cette communauté en Nouvelle-Écosse et son influence dans la francophonie ?

Le récit de la venue du Lycée international français des provinces de l’Atlantique est émaillé de rebondissements. Le premier choix des promoteurs de ce lycée français s’est d'abord porté sur Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, mais après de multiples tergiversations, c’est finalement Halifax qui a été choisi.

Consulté au début du projet, le consul honoraire du Liban à Halifax, Wadih M. Fares a fortement appuyé la candidature de la ville néo-écossaise.

Lorsque l’association Don Bosco Mobilités Internationales qui porte le projet a annoncé son souhait d’installer l’établissement à Saint-Jean, il s’est même demandé : pourquoi la communauté libanaise n'ouvrirait-elle pas sa propre école privée ?

Un projet bien accueilli

Finalement avec l’abandon au Nouveau-Brunswick, l’association Don Bosco et l’Ambassade de France ont de nouveau sollicité le consul. Avec ma position et pour l’intérêt de notre communauté, je les ai aidés à sécuriser l’endroit avec un propriétaire, un ami à moi , confie le Consul honoraire dans son bureau situé dans les locaux de son entreprise de construction à Halifax.

Je crois fermement qu'il s'agit d'un excellent ajout au système d'éducation que nous avons en Nouvelle-Écosse , explique le consul honoraire.

Nous sommes une communauté très unie, et nous voulons préserver notre culture et nos valeurs autour de la famille, et je pense que cet établissement français va nous aider à cela.

Selon Wadih Fares, le LIFPA donnera des cours en français, mais aussi en anglais et en arabe, ainsi qu’un enseignement religieux.

Le lycée devrait ouvrir pour la rentrée 2024 dans des locaux près du centre commercial Bayer’s Road Center. Selon l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), ce sera le 9e lycée français du Canada.

Ouvrir en mode plein écran Le lycée international français des provinces atlantiques devrait s'installer au sein du centre commercial de Bayers Road à Halifax. Photo : Radio-Canada

En 2023, ce réseau d’éducation francophone à l’international comprenait 580 établissements dans 139 pays. Trois cent quatre-vingt-onze mille élèves y étaient accueillis dont plus de 60 % ne sont pas de nationalité française.

Publicité

Wadih Fares a lui-même fréquenté une école francophone au Liban, même si aujourd’hui après plus de 40 ans dans un environnement anglophone, il a presque oublié sa langue maternelle.

Une communauté influente économiquement

Les Libano-canadiens font partie des diasporas importantes au Canada, c’est une des plus grandes communautés d’origine arabe , confirme Jan Raska, historien et conservateur au Musée de l’Immigration-Quai 21 à Halifax.

Selon lui, la communauté à Halifax représenterait près de 5000 personnes, issues de différentes périodes d’immigration. La première vague, c’était dans les années 1880, puis après la Première Guerre mondiale. La plus grande vague c’est durant et après la guerre civile des années 70 et 80.

Aujourd’hui encore, des Libanais continuent d’arriver au Canada à cause de la situation économique difficile du pays.

Une communauté qui s’illustre particulièrement dans le monde des affaires, surtout dans la construction, l’immobilier ou encore la restauration. Le consul honoraire lui-même est entrepreneur.

Ouvrir en mode plein écran La communauté libanaise d'Halifax est influente et plusieurs de ses membres sont propriétaires d'entreprises de construction ou de restauration. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Mlenny

Les Libanais ont l’esprit d’entreprise par nature, cela fait partie de notre ADN.

Cela tient aussi au fait que le peuple libanais a toujours dû compter sur lui-même, sur sa famille, sur leur communauté, depuis plusieurs générations et depuis des siècles. Ils ont donc appris à ne pas attendre la charité, à ne pas chercher la facilité. Ils travaillent dur et le font avec le sourire, en pensant aux générations futures , ajoute Norman Nahas.

Publicité

Des générations futures qui pourraient donc profiter de l’ouverture de cet établissement. Je suis sûre qu’il y aura un bon nombre d’enfants de la communauté dans l’école , indique le consul honoraire, même s’il le reconnaît avec des frais d’inscription à 15 000 dollars, toutes les familles ne pourront pas y inscrire leurs enfants.

Nous aurons des bourses d'études qui aideront les étudiants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité , plaide Wadih Fares.

Avec des informations de Paul Légère et Julie Sicot