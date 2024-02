Le père des quatre enfants menacés d’expulsion de leur logement à Shawinigan estime que l’attention reçue mercredi de la part des parlementaires québécois n’a pas vraiment aidé à leur situation.

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, a invité M. Simard à l’Assemblée nationale.

En entrevue jeudi, Jonathan Simard a déploré que malgré les débats sur l'éviction qui ont eu lieu sur la colline Parlementaire, on n’a aucun gain pour nos garçons, puis on n’a aucun gain pour aucune famille au Québec .

Il affirme que des démarches avec la Ville sont en cours, mais que jusqu’à maintenant, les solutions proposées ne conviennent pas.

L’Office municipal d'habitation de Shawinigan est entré en contact avec nous, ils nous ont dit : "on va vérifier si on est admissibles et on va vous mettre sur une liste d'attente, puis ce qu'on a à vous offrir, c'est de vous relocaliser à l'autre bout de Shawinigan-Sud" , déplore-t-il.

Non seulement ça ne règle pas notre problème, mais je trouve que ça traduit un peu la déconnexion qu'il y a présentement entre le gouvernement et la réalité de ce qui se passe pour les familles comme nous autres qui sont en train de se battre pour essayer de garder leur maison , ajoute-t-il.

Il a paru frustré par le déroulement des choses.

Je suis foncièrement déçu parce qu' il n'y a rien de concret qui se passe , dit-il.

Bien que certains intervenants seraient déjà entrés en contact avec le propriétaire dans l’espoir de changer la situation, M. Simard ne croit pas que ça change le fond de l’histoire.

Ouvrir en mode plein écran Les enfants de Caroline Deschesnes et de Jonathan Simard Photo : Gracieuseté de Jonathan Simard

Ce n’est pas tout le monde qui peut appeler au gouvernement ou appeler leur député ou appeler leur ville, pour leur demander d’appeler leur propriétaire , ajoute-t-il.

Lors de leur séparation, Caroline Deschênes et M. Simard, les parents des quatre enfants, ont choisi de laisser ceux-ci dans l’appartement familial et d’alterner leurs périodes de garde en échangeant leur présence dans le logis chaque semaine.

Le propriétaire de leur logement leur avait toutefois annoncé qu’ils ne pourraient pas renouveler leur bail cet été, puisque celui-ci voulait le rénover pour en faire deux logements.

C'est frustrant de voir la fermeture du gouvernement

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a témoigné du caractère de son invité à Québec.

Il est digne, se bat pour ses enfants. Je trouve ça inspirant, mais c'est sûr que c'est frustrant de voir la fermeture du gouvernement face aux demandes de la famille , dit-il.

M. Nadeau-Dubois déplore le sort imposé à la famille de M. Simard, qui se retrouve dans une situation peu enviable.

Il y en a plus des logements disponibles à Shawinigan. Alors, imaginez trouver un logement pour une famille de 4 enfants à un prix raisonnable. Je veux dire... c’est mission impossible. M. Simard le sait, c'est pour ça qu'il se bat et qu'on se bat avec lui , indique-t-il.

Pendant les débats à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault a affirmé que son projet de loi 31 visait à aider les familles comme celle de M. Simard en réponse à la question de M. Nadeau-Dubois.

Je rappelle au chef de Québec solidaire qu’on a changé le fardeau de la preuve lorsqu'il y a une éviction , a affirmé M. Legault.

Une explication qui ne satisfait pas M. Nadeau-Dubois.

Ce que vit M. Simard en ce moment, c'est permis par nos lois. C'est pour ça qu'il faut modifier la loi. C'est pour ça qu'il faut mettre un moratoire en disant: vous ne pouvez plus évincer des gens quand il y a une crise du logement sévère , dit-il.

D'après des entrevues aux émissions Toujours le matin et En direct