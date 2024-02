Un peu de l’Acadie dans la canonisation de mère Marie-Léonie Paradis

Il y aura un peu de l’Acadie dans la canonisation prochaine de mère Marie-Léonie Paradis, qui a passé plus de 20 ans au Collège Saint-Joseph de Memramcook dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Le pape François a récemment annoncé que cette religieuse deviendra la 15e sainte canadienne. La date de la cérémonie n’est pas encore connue.

Mère Marie-Léonie, née Virginie-Alodie Paradis en 1840 à L’Acadie au Québec, a accepté l’invitation du père Camille Lefebvre, fondateur du Collège Saint-Joseph de Memramcook, d’en devenir la directrice des novices en 1874.

Mère Marie-Léonie Paradis a été désignée bienheureuse en septembre 1984 par le pape Jean-Paul II.

Six ans plus tard, elle fonde la congrégation des Petites sœurs de la Sainte-Famille, dont la dévotion consiste à s’occuper des tâches ménagères (nettoyage, cuisine, lavage) des prêtres et des étudiants de l’établissement.

Elle y restera jusqu’en 1895.

Rapatriée à Sherbrooke, elle s'occupe de nombreuses causes religieuses jusqu’à son décès en 1912.

Au Québec, elle a été désignée personnage historique en 2016.

Le pape Jean-Paul II l’a béatifiée lors de son voyage apostolique au Canada en septembre 1984.

Un monument et une plaque à Memramcook

Le village de Memramcook lui a rendu hommage en dévoilant un monument et une plaque devant le Collège en 2005.

En entrevue à l’émission L’Heure de pointe Acadie, l’historien Maurice Basque parle de la future sainte comme d’une personne proche des plus démunis.

Le monument dédié à mère Marie-Léonie Paradis, à Memramcook.

Marie-Léonie se destinait très jeune à devenir religieuse, malgré l’opposition de son père. Elle a accepté de venir à Memramcook sous l’invitation du père Camille Lefebvre , mentionne-t-il.

Avant de devenir sainte, Marie-Léonie a passé à travers un processus rigoureux. Selon l’Église catholique, on lui doit une guérison miraculeuse d’un enfant très malade, guérison que les médecins envoyés par le Vatican n’ont pu expliquer scientifiquement, continue Maurice Basque.

Pour l’anecdote, l’historien raconte que la regrettée députée libérale Claudette Bradshaw avait un buste de la religieuse au-dessus de la porte de son bureau de circonscription de Moncton.

Son bureau était sous la protection de mère Marie-Léonie , dit-il.

La vie de la future sainte a fait l’objet d’un film, Les Servantes du Bon Dieu, en 1979. Elle a aussi eu droit à sa bande dessinée que l’on distribuait aux enfants afin de donner l’exemple au début du 20e siècle.

