L’escalade en mer Rouge qui s'ajoute à la guerre civile qui dure depuis près de dix ans au Yémen complique davantage l’envoi d’aide aux familles yéménites vulnérables alors que près de 70 % de Yéménites (Nouvelle fenêtre)vivent dans des conditions précaires.

De nombreux Canadiens d’origine yéménite éprouvent des difficultés à aider et même contacter leur famille restée au pays.

Selon Kais-Al-Iriani, de nombreux Yéménites dépendent de l'aide des membres de leurs familles vivant à l'extérieur du pays.

Nous devons essayer plusieurs fois pour envoyer une petite somme de moins de 1000 $ , se lamente Kais Al-Iriani, président de l’organisation des Amis du Yémen au Canada.

Ils nous disent que nous ne sommes pas autorisés à envoyer plus de 1000 $.

De son côté, Abdul Nasser Atef, ancien président de la communauté yéménite de la région de la capitale fédérale, note avec amertume que sa famille ne peut pas accéder immédiatement aux fonds lorsqu’il y a une urgence.

Lorsque vous envoyez un montant de plus de 1000 $ par exemple, l’agent doit vérifier l’origine et la destination des fonds. Ils ont peur du financement du terrorisme , déplore-t-il.

Selon Abdul Nasser Atef, les populations sont aux prises avec la famine, les maladies comme le choléra, le manque d’eau potable.

L’argent que nous envoyons permet d’acheter notamment de la nourriture, des médicaments et les produits de première nécessité , explique-t-il.

L'État d'Asie occidentale, le Yémen, occupe la pointe sud-ouest de la péninsule d'Arabie.

L' ONU qualifie la situation au Yémen (Nouvelle fenêtre) de l'une des pires crises humanitaire au monde .

Selon l’ ONU 17,8 millions de Yéménites vivent de l'insécurité alimentaires dont 8,4 millions qui ignorent comment et quand ils vont manger la prochaine fois.

Transferts bancaires impossibles

Lorsque des personnes d'origine yéménite tentent d’envoyer des fonds du Canada via les banques, l’expérience est décevante.

C’est encore pire parce que les banques chargent des frais de transfert et l’argent nous est retourné plus tard , affirme M.Al-Iriani.

Kais Al-Iriani affirme qu’il a reçu plusieurs fois des appels des banques américaines pour qu’il explique l’origine et la destination des fonds qu’il transfère à ses proches au Yémen.

Abdul Nasser Atef note pour sa part que la plupart des banques canadiennes n’ont même pas de succursales dans des villes yéménites.

Des canaux de communications verrouillés

Selon M. Al-Iriani, l’application mobile WhatsApp, la plus accessible pour communiquer au Yémen, n’est plus en service depuis presque un an.

Malheureusement les autorités yéménites ont imposé des restrictions sur certaines de ses fonctionnalités de WhatsApp, notamment les appels vocaux , affirme M. Al-Iriani.

Les gens ont peur. Ils ne peuvent pas discuter librement parce que leurs appels sont surveillés , dit-il.

Un pays oublié

Selon Rahul Singh, président de GlobalMedic, le Yémen revient sur la scène mondiale en raison de l’internationalisation du conflit dans la mer Rouge.

Selon Rahul Singh, il est très difficile d'acheminer de l'aide aux millions de déplacés yéménites en raison de l'internalisation du conflit en mer Rouge.

Son organisme est parvenu à envoyer, entre autres, du matériel médical au début de l'année, mais le conflit qui perdure complique la tâche.

On était capable de fournir l’assistance pour les populations vulnérables du sud du pays , mais maintenant il est plus difficile d’atteindre le nord du pays , explique M.Singh.

Il affirme tout de même que la situation au Yémen est moins pire qu’à Gaza.

Les civils ne peuvent pas sortir. Gaza manque de tout et la population est concentrée dans une petite zone.

Selon Rahul Singh, les citoyens yéménites peuvent par contre bouger d’une place à une autre.