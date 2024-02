Un outil d’IA pour repérer plus rapidement les déversements de pétrole

Des chercheurs à l'Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador, créent un outil d’intelligence artificielle pour repérer plus rapidement les déversements de pétrole en mer.

À l’heure actuelle, il faut effectuer des observations aériennes ou analyser manuellement des images satellites afin de bien constater l'ampleur des déversements. Ce processus laborieux et coûteux peut s’étaler sur des heures voire des jours et dépend notamment des conditions météorologiques.

Aller faire des observations en avion peut prendre des jours. Si on utilise des images satellites normales et on les analyse manuellement, ça peut prendre quatre ou cinq heures , affirme le professeur de génie, Masoud Mahdianpari. Avec la méthode que nous proposons, on peut le faire en une heure seulement.

Le projet de son l’équipe utilise l’intelligence artificielle pour analyser rapidement les images des satellites radar qui peuvent voir à travers les nuages et la brume .

Le système est paramétré pour détecter des déversements de pétrole en fonction de la forme et de la texture des nappes repérées avec des images radar gratuites provenant de l’Agence spatiale canadienne et de l’Agence spatiale européenne. En plus, il surveille automatiquement un territoire beaucoup plus important que ce qui est possible avec des observations aériennes.

Une solution pour l'industrie locale?

Masoud Mahdianpari participe actuellement au programme Lab2Market Oceans de l’Université Memorial, qui permet à des chercheurs de commercialiser leurs idées en travaillant avec des experts en marketing et en développement.

Le professeur souligne les impacts possibles de son projet sur la protection de l’environnement et l’efficacité des mesures entreprises pour nettoyer les déversements.

Ces déversements peuvent avoir un impact négatif sur la vie marine. Si on peut les détecter et les analyser plus rapidement, on peut potentiellement réduire les impacts , affirme-t-il.

S’il représente une avancée importante, le projet n’est pas sans failles. L’imagerie radar fonctionne moins bien si les vents soufflent à plus de 15 km/h. Lorsque la mer est trop agitée, il est plus difficile de détecter les nappes de pétrole.

Masoud Mahdianpari reconnaît que le projet est probablement mal adapté au contexte de l’industrie pétrolière terre-neuvienne parce que les plateformes existantes se trouvent au milieu des Grands Bancs, à 350 km de la côte. Ce secteur connaît souvent des tempêtes très intenses.